La PFRDA révise les frais de gestion des placements à facturer par les fonds de pension dans le NPS – Voir les détails

Les frais de gestion des investissements à facturer par la caisse de pension seront calculés sur l’AUM global de la caisse de pension dans tous les régimes et sont prélevés quotidiennement.

Les frais de gestion des placements facturés par les fonds de pension du système national de pension (NPS) ont été augmentés par l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) à compter du 1er avril 2021. Les frais de gestion des fonds, qui représentaient 0,01 pour cent de l’actif, seront désormais maintenus. augmenté mais sera plafonné à 0,09 pour cent en fonction de l’actif total sous gestion de la caisse de retraite. La structure révisée des revenus des fonds de pension sera un modèle échelonné, selon lequel différentes tranches de frais de gestion seront applicables sur différentes tranches d’actifs sous gestion (actifs sous gestion).

Selon ces dalles, pour les AUM jusqu’à Rs 10 000 crore, les frais de gestion des investissements maximums seront de 0,09%. De Rs 10 001 à Rs 50 000 crore, les frais ont été plafonnés à 0,06 pour cent; de Rs 50 001 à Rs 1,50,000 crore à 0,05 pour cent, et pour les AUM traversant Rs 1,50,000 crore, les frais de gestion seront de 0,04 pour cent.

Conformément à l’avis aux souscripteurs, la nouvelle structure par dalle sera applicable aux fonds de pension auxquels de nouveaux certificats d’enregistrement ont été délivrés par PFRDA le 30 mars 2021.

Fonds de pension SBI

Jusqu’à Rs 10,000 crore: 0,09% par an

Rs 10,001-Rs 50,000 crore: 0,06% par an

Rs 50,001-1,50,000 crore: 0,05% par an

Rs 1,50,000 crore et plus: 0,03% par an

Fonds de pension LIC

Jusqu’à Rs 10,000 crore: 0,09% par an

Rs 10,001-Rs 50,000 crore: 0,06% par an

Rs 50,001-1,50,000 crore: 0,05% par an

Rs 1,50,000 crore et plus: 0,03% par an

Solutions de retraite UTI

Jusqu’à Rs 10000 crore: 0,07% par an

Rs 10,001-Rs 50,000 crore: 0,06% par an

Rs 50,001-1,50,000 crore: 0,05% par an

Rs 1,50,000 crore et plus: 0,03% par an

Gestion des pensions HDFC

Jusqu’à Rs 10,000 crore: 0,09% par an

Rs 10,001-Rs 50,000 crore: 0,06% par an

Rs 50,001-1,50,000 crore: 0,05% par an

Rs 1,50,000 crore et plus: 0,03% par an

Fonds de pension prudentiels ICICI

Jusqu’à Rs 10,000 crore: 0,09% par an

Rs 10,001-Rs 50,000 crore: 0,06% par an

Rs 50,001-1,50,000 crore: 0,05% par an

Rs 1,50,000 crore et plus: 0,03% par an

