La phase deux du «plan directeur» de Man Utd pour associer Ronaldo à un partenaire redoutable

Un «plan directeur» de Man Utd a été spéculé qui pourrait amener Cristiano Ronaldo à s’associer à un redoutable attaquant en 2022.

L’icône portugaise est revenue en force à Old Trafford samedi. Ronaldo a mis un doublé pour aider à couler Newcastle 4-1. Il a enchaîné avec un but en Ligue des champions contre les Young Boys mardi soir dans ce qui s’est avéré être une défaite choc en Suisse.

Lors de la signature de la Juventus, Ronaldo a signé un contrat de deux ans avec le club conservant une option pour un troisième.

Mais déjà à 36 ans et avec Edinson Cavani 34, United pourrait chercher une autre superstar en avant dans les prochaines fenêtres. En effet, notre article sur les notes des joueurs a donné à Ronaldo un bon score contre Young Boys, mais reconnaître un mal de tête Ole Gunnar Solskjaer sera désormais pleinement conscient de.

Mason Greenwood pourrait s’approprier un rôle central, mais ex-Homme Utd le milieu de terrain Luke Chadwick pense que le Borussia Dortmund Erling Haaland pourrait être la réponse.

Le joueur de 21 ans a marqué exactement un but par match depuis son arrivée en Allemagne en 2020. Mais avec une clause de libération annoncée d’environ 70 millions de livres sterling s’activant l’été prochain, une multitude de prétendants potentiels devraient disputer une bataille de transfert effrénée.

Et en parlant à Caught Offside, Chadwick a révélé qu’il ne serait pas surpris de voir Haaland s’aligner aux côtés de Ronaldo la saison prochaine.

“Je pense que pour cette saison, vous n’échangeriez Ronaldo contre personne”, a déclaré Chadwick. «Mais je comprends que Haaland serait probablement signé avec un contrat de cinq/six ans et, espérons-le, le ferait au cours de cette période.

“Nous verrons comment Cristiano va cette saison. Il y a encore l’opportunité [to sign Haaland], je ne pense pas que Haaland allait jamais aller quelque part cet été, alors peut-être qu’il y a encore cette opportunité.

“La façon dont Haaland parle de Cristiano aussi… Tout cela pourrait faire partie d’un plan directeur pour qu’il vienne l’été prochain.”

Man Utd devrait faire partie de ceux en lice pour la signature du Norvégien l’année prochaine. Un avantage qu’ils pourraient avoir sur leurs rivaux vient d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le patron de Man Utd a dirigé Haaland lorsque leurs sorts à Molde se sont chevauchés entre 2017-18.

Pendant ce temps, Gary Neville pense que deux équipes finiront au-dessus de United en Premier League cette saison malgré le retour de Ronaldo.

Bien que l’ancien joueur du Real Madrid soit de retour dans les rangs, Neville pense que United sera court.

« Il rend l’équipe meilleure. Je pense qu’il les rend plus susceptibles de remporter le titre que je ne le pensais il y a trois semaines », a-t-il déclaré dans le programme Monday Night Football de Sky Sports.

« Quelque chose en moi me dit que je ne pense pas qu’il leur fera tout à fait gagner le titre cette saison. Et c’est Chelsea et c’est City, juste en termes d’équipe.

Et Neville souhaite pouvoir revenir en arrière vers une version plus jeune de l’attaquant.

“L’introduction de Ronaldo à 36 ans en tant qu’attaquant de la surface de réparation, c’est ce qu’il est. Je ne pense pas que cela en fera une équipe suffisamment complète pour remporter le titre », a-t-il ajouté.

« Si Cristiano Ronaldo avait sept ou huit ans de moins et était toujours au même niveau qu’il était au Real Madrid, je pense qu’il pourrait les mener au titre ou à la Ligue des champions. C’est un individu très, très spécial et une star incroyable. »

