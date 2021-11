La phase finale du nouveau monde d’Amazon devient plus difficile et les fans en colère

Le nouveau Void Gauntlet, complètement éclipsé par cette difficulté absurde. Capture d’écran : Jeux Amazon

La mise à jour « Into The Void » de la semaine dernière pour Amazon MMO New World a introduit une nouvelle arme à manier pour les joueurs, de nouveaux ennemis à conquérir et des changements d’équilibre visant à rendre la vie un peu plus agréable pour les explorateurs de l’île d’Aeternum. Malheureusement, la mise à jour incluait également une augmentation non documentée du pouvoir des ennemis d’élite en phase finale, les rendant beaucoup plus difficiles à tuer. Les joueurs sont mécontents et ils évacuent leur frustration face aux critiques négatives de Steam.

Traditionnellement, lorsqu’un développeur de MMO veut donner plus de défis à ses joueurs, il introduit de nouvelles zones avec des ennemis plus difficiles à vaincre. Avec la mise à jour « Into The Void » de la semaine dernière pour New World, Amazon Games a adopté une approche résolument différente, améliorant massivement les ennemis de haut niveau existants. Soudain, les joueurs de niveau 60 qui maîtrisaient le combat contre des ennemis en fin de partie se retrouvent en difficulté. Les combats prennent plus de temps qu’avant. Les développeurs ont fondamentalement changé une partie importante de l’expérience de fin de partie.

Pire encore, ces changements d’équilibre en fin de partie n’ont pas été explicitement annoncés dans le cadre de la mise à jour « Into The Void », laissant aux joueurs le soin de le découvrir par eux-mêmes en se faisant assassiner par des ennemis de l’IA qu’ils pouvaient auparavant gérer avec une relative facilité. De plus, les changements de difficulté ont été mis en œuvre sans résoudre le problème des faibles taux de chute dans les coffres au trésor d’élite, les joueurs doivent donc se battre plus fort pour les mêmes récompenses qu’ils se battaient pour la pré-mise à jour.

La mise à jour a été mise en ligne le mercredi 18 novembre. Le 20 novembre, Amazon Studios a publié un blog de développeur reconnaissant officiellement et abordant l’augmentation de la difficulté. Selon les développeurs, l’idée était de garder le jeu difficile face aux nouveaux équipements et équipements.

Récemment, des modifications ont été apportées aux points d’intérêt Elite dans les zones de fin de partie et il est clair pour nous que le contexte approprié n’a pas été fourni sur les raisons pour lesquelles ces modifications ont été apportées. Notre objectif est d’avoir une variété de zones où les joueurs peuvent se rendre pour fabriquer des matériaux et des équipements. Mais avec de nouveaux équipements et équipements, nous voulons que les joueurs soient mis au défi.

Le message se termine par les développeurs assurant aux joueurs que les problèmes liés aux activités de fin de partie et à l’équilibre des récompenses sont en cours d’examen et que les problèmes liés aux taux de chute des objets de coffre d’élite sont en cours d’investigation. Les développeurs examinent également le rôle des expéditions, qui sont des donjons à cinq hommes qui nécessitent des objets fabriqués appelés orbes de réglage pour jouer, limitant considérablement la fréquence à laquelle les joueurs peuvent les explorer pour des équipements haut de gamme.

Face à l’attente des changements prévus pour «les mois à venir», les joueurs du Nouveau Monde sont en colère et ils expriment leur frustration sur le jeu via les critiques Steam. Comme le rapporte ., un effort concentré est en cours pour faire tomber New World de son perchoir « Mostly Positive » sur le magasin de Valve. Les avis actuels sont répertoriés comme « Mixte », avec plus de 40 % des avis publiés au cours des 30 derniers jours comme négatifs, et plusieurs milliers d’autres avis négatifs ont été publiés au cours des quatre derniers jours depuis la publication de la mise à jour.

Ce n’est pas bon. Capture d’écran : Steam / Kotaku

Entre les problèmes économiques, la tricherie et les exploits, le MMO fantastique historique d’Amazon est en proie à des problèmes depuis son lancement en septembre. Espérons que suffisamment de joueurs s’accrochent assez longtemps pour qu’Amazon Games se ressaisisse.