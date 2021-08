La phase haussière de Bitcoin n’est peut-être pas terminée, déclare le directeur de Global Macro de Fidelity Crypto new media

in

Le directeur de la macro globale de Fidelity, Jurrien Timmer, a partagé une certaine perspective sur l’évolution des prix du bitcoin en le comparant à l’or dans les années 1970, et des graphiques notés suggèrent que la phase haussière de la crypto-monnaie n’est peut-être pas terminée.

Dans un fil Twitter, Timmer a révélé que le bitcoin est une classe d’actifs en herbe “qui semble arriver à maturité, tout comme l’or l’a fait dans les années 1970”. À l’époque, a-t-il déclaré, l’or était une matière première connue, mais il était extrêmement volatil tout en offrant aux investisseurs des rendements allant jusqu’à 20 fois.

Le métal précieux a ensuite subi d’importants prélèvements sur une base régulière, un peu comme le fait Bitcoin de nos jours. La crypto-monnaie est un « nouveau venu relatif » mais « la rareté et les effets de réseau » aident son prix à augmenter.

Pour Timmer, le potentiel de hausse du bitcoin est supérieur à celui de l’or, mais ses baisses potentielles le sont également. Selon ses mots, c’est “la définition de la découverte des prix”. L’analyste a comparé la performance des prix du bitcoin depuis son 2019 à celle des années 1970, notant que “la découverte du prix de l’or était très volatile, un peu comme le bitcoin aujourd’hui”.

Bien qu’il ait souligné que les prix analogues sont « très subjectifs », le graphique montre que la baisse actuelle de la BTC « pourrait être considérée comme un obstacle sur la route ». Il a ajouté un graphique montrant le modèle stock-flux de bitcoin, avant de noter qu’il suggère “que le bitcoin n’en a pas fini avec sa phase haussière actuelle”.

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, en juin, Timmer a révélé qu’il pensait que le prix le plus bas du bitcoin était pour sa course haussière actuelle. Le prix du bitcoin est passé d’un niveau record de près de 64 000 $ à un peu moins de 30 000 $ avant de se redresser, et teste la barre des 40 000 $ depuis lors.

Timmer avait précédemment révélé qu’il avait trouvé que le bitcoin “se prêtait bien à l’analyse technique” et avait révélé qu’il était un “taureau laïc”. À son avis, cependant, la course à 64 000 $ était «un peu trop trop rapide» car elle a presque prématurément atteint son objectif de fin d’année de 68 000 $ par BTC.

