La phase II de l’Ex Malabar de QUAD décolle mardi dans le golfe du Bengale

Les pays membres de QUAD vont participer à la Phase II de l’Ex-Malabar Maritime Multilatéral à partir de demain. Fait intéressant, deux des membres de QUAD – les États-Unis et l’Australie font également partie de la nouvelle alliance militaire AUKUS (Australie, Royaume-Uni et États-Unis) et font partie de la deuxième phase de l’exercice.

Qui déploie quoi ?

Les exercices qui débuteront du 12 au 15 octobre seront les plus importants dans les eaux proches de l’Inde avec l’envoi par les États-Unis de leur porte-avions de classe Nimitz USS Carl Vinson qui disposera d’avions de chasse ainsi que de deux destroyers USS Lake Champlain et USS Stockdale.

Le Japon déploie le porte-hélicoptères de classe Izumo Kaga et le destroyer lance-missiles Murasame.

De la marine indienne, INS Satpura, INS Ranvijay, un sous-marin et un avion de patrouille maritime à long rayon d’action P8I sont déployés.

Et la Marine royale australienne sera représentée par le HMAS Ballarat et le HMAS Sirius.

Importance de la deuxième phase

Elle survient à un moment où la Chine poursuit son agression dans la région indo-pacifique. De plus, la Chine a envoyé ses avions de combat près de l’espace international de Taiwan. La nation insulaire a des liens étroits avec les pays QUAD – Inde, Australie, Japon et États-Unis.

Les États-Unis et l’Australie font également partie de la nouvelle alliance militaire AUKUS formée le mois dernier. Cette alliance, comme cela a été signalé précédemment, a été formée principalement pour contrer la présence croissante de la marine chinoise dans l’Indo-Pacifique. Et pour cela, l’Australie, avec l’aide des États-Unis et du Royaume-Uni, construira huit sous-marins à propulsion nucléaire qui seront équipés d’armes conventionnelles.

Le mois dernier, le tout premier sommet des dirigeants QUAD en personne avait eu lieu à Washington DC, où ils ont tous convenu d’assurer un Indo-Pacifique inclusif et libre, ce qui aiderait à faire face à la présence chinoise croissante.

Et pour renforcer la prospérité et la sécurité de la région, les dirigeants des quatre pays ont exprimé leur engagement à fournir un ordre fondé sur des règles ancrées dans le droit international.

Focus de l’Ex Malabar Phase II

S’appuyant sur la synergie, l’interopérabilité et la coordination qui ont été développées au cours de la phase I.

Des exercices de lutte anti-sous-marine, des évolutions du matelotage et des tirs d’armes seront le point culminant de la 25e édition d’Ex Malabar.

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, la marine indienne avait mené en septembre des exercices bilatéraux avec l’Australie (AUSINDEX) et la semaine dernière avec le Japon (JIMEX) dans la mer d’Oman. Et l’idée était d’améliorer encore l’interopérabilité entre les marines amies.

