La phasmophobie ajoute le fantôme du Père Noël

Sensation de jeu d’horreur à accès anticipé Phasmophobie continue d’ajouter du contenu régulièrement tout au long de 2021, y compris des tarifs saisonniers comme la mise à jour Halloween’s Nightmare qui a ajouté Slender Man. Noël ne fait pas exception, semble-t-il, car des observations d’une version fantomatique du Père Noël ont récemment été signalées après la récente mise à jour de la mystérieuse mise à jour des possessions maudites.

Le patch a été taquiné il y a quelques semaines avec de vagues notes faisant allusion à un Noël [REDACTED] Mise à jour et un « nouveau type de fantôme étrange ». Nous n’étions pas sûrs de ce que cela signifiait jusqu’à récemment, lorsque les gens ont commencé à être terrorisés par le fantôme du Père Noël de manière inattendue. Cursed Possessions ajoute également des objets fantomatiques au jeu, tels que des poupées vaudou, des cercles d’invocation, des planches Ouija et des boîtes à musique.

Comme l’indique la mise à jour : « Plusieurs observations d’objets maudits ont été notées, dans des endroits où un fantôme hante. Cela doit être la cause des fantômes qui y sont piégés. Vous pourrez peut-être les utiliser à votre avantage, mais soyez prudent, nous ne savent pas de quoi ils sont capables. » D’autres touches de Noël diverses, telles que les décorations de Noël et les chutes de neige, sont également désormais en ligne dans le jeu.

Un chouchou de l’accès anticipé, Phasmophobia a été constamment mis à jour au cours du cycle de développement du jeu, y compris la mise à jour Willow Street d’il y a plusieurs mois. Le jeu devient de plus en plus effrayant au fur et à mesure des mises à jour du jeu, qui incluent davantage de moyens pour les joueurs d’interagir avec les fantômes. Cependant, ne vous attendez pas à ce que le PvP soit de si tôt dans le jeu.

Phasmophobia est désormais disponible en accès anticipé pour PC. Vous pouvez consulter les dernières notes de mise à jour sur Steam.