La phasmophobie devient un camping hanté pour Halloween

Dans un mouvement approprié pour un jeu axé sur la chasse aux fantômes, Phasmophobia publie une énorme mise à jour « Nightmare », juste à temps pour Halloween. La plus grande nouveauté est une nouvelle carte de camping appelée Maple Lodge Campsite, avec la mise à jour ajoutant également une poignée de nouveaux types de fantômes, une refonte de la façon dont le jeu gère la difficulté, et plus encore.

Le nouveau site de camping Maple Lodge est une carte de taille moyenne qui combine des zones intérieures et extérieures – vous pourrez explorer des aires de pique-nique, un certain nombre de tentes, une cabane en rondins et un lac hanté étrange. Le développeur prévient que la carte est l’une des plus détaillées à ce jour, ce qui signifie que les ordinateurs obsolètes peuvent voir des baisses de FPS lors du chargement de la nouvelle carte. La nouvelle carte ajoute également une nouvelle conception de mini-carte de camion, qui, selon les notes de mise à jour, sera la norme pour d’autres mises à jour de mini-carte déployées ultérieurement sur d’autres cartes.

Quatre nouveaux types de fantômes ont été ajoutés avec la nouvelle mise à jour, et les joueurs auront plus de chances de rencontrer l’un des nouveaux types pendant la durée de l’événement d’Halloween. Les nouveaux types de fantômes sont nommés Onryo, The Twins, Obake et Raiju.

La mise à jour a également ajouté une nouvelle fonctionnalité sous forme de météo, chaque nouveau contrat se chargeant désormais d’un événement météorologique différent en jeu. Il peut s’agir de l’un des six événements météorologiques différents : ciel clair, brouillard, pluie légère, forte pluie, forte aile ou neige légère. Chacun aura un effet unique sur différents éléments des chasses aux fantômes des joueurs.

Le dernier nouveau contenu ajouté pour Halloween est une toute nouvelle difficulté de niveau Cauchemar, conçue pour offrir un défi supplémentaire aux chasseurs de fantômes chevronnés. Ce nouveau niveau de difficulté s’ajoute à une refonte plus large des trois niveaux de difficulté existants du jeu, qui a été conçu pour rendre le jeu plus agréable pour les joueurs de tous niveaux.

Outre les nouveaux ajouts, un certain nombre de gros ajustements et de corrections ont été apportés aux fonctionnalités existantes du jeu. Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes ci-dessous :

Phasmophobie Nightmare Update v0.4.0

Camping Maple Lodge

Une toute nouvelle carte de taille moyenne comprenant des aires de pique-nique, des jeux, plusieurs tentes, une cabane en rondins et un lac hanté.

Le camping Maple Lodge a plus d’objets uniques, une densité d’objets plus élevée et plus de détails visuels.

Les ordinateurs à spécifications minimales ne devraient pas avoir de problèmes, mais si vous avez du matériel obsolète, vous pouvez voir des baisses de FPS. D’autres emplacements recevront plus de détails et plus d’objets uniques à une date ultérieure. Camping Maple Lodge

Reprise de la difficulté

Toutes les difficultés ont fait l’objet d’une refonte majeure. Nous espérons que ces changements rendront chaque difficulté plus unique et offriront plus d’options aux joueurs de tous niveaux.

Un pourcentage de portes s’ouvrira désormais au hasard en fonction de la difficultéAmateur : Recommandé pour les nouveaux chasseurs de fantômes ! Long temps d’installationLongue période de grâce pour la chasseCourte durée de chasseLes pilules de santé mentale restaurent beaucoup de santé mentaleRécupérez la moitié de la valeur de votre équipement perdu si vous mourezIntermédiaire : l’expérience standard de la chasse aux fantômesConfiguration moyenne TempsPériode de grâce de chasse moyenneDurée de chasse moyenneLes pilules de santé mentale restaurent un peu de santé mentaleLa boîte à fusibles démarreMoins d’endroits où se cacherRécupérez une partie de la valeur de votre équipement perdu si vous mourez sanityFuse box démarreBeaucoup moins de cachettes

Difficulté cauchemar

Une nouvelle difficulté pour les meilleurs chasseurs de fantômes, conçue pour être un mode défi pour ceux qui recherchent le gameplay le plus intense que Phasmophobia puisse offrir.

Les fantômes ne révéleront pas un type de preuveLe fantôme changera parfois de pièce préférée après le déménagementPas de temps d’installationPériode de grâce de chasse la plus courteLongue durée de chasseLes tueries prolongent la durée de la chasse en coursLes pilules de santé restaurent beaucoup moins la santé mentaleLa boîte à fusibles démarrePresque pas de cachettesLes interférences paranormales ont endommagé certains de vos équipements de surveillance

Temps

Chaque fois que vous démarrez un contrat, l’emplacement aura une météo différente, ajoutant de nouvelles couches de gameplay et rendant chaque contrat unique. Le changement de température rendra plus difficile la localisation du fantôme, la pluie ou le vent altèreront votre audition et un épais brouillard réduira la visibilité.

Ciel dégagéBrouillardPluie légèrePluie intenseVent fortLégère neige

Planche Ouija

La planche Ouija n’avait pas autant de sens que nous le souhaiterions, elle a donc été remaniée. Vous échangez maintenant votre santé mentale contre des informations et êtes moins pénalisé si vous n’obtenez pas de réponse.

La planche Ouija réduira désormais considérablement votre santé mentale lorsque le fantôme répond Si le fantôme ne répond pas, vous ne perdrez qu’une petite fraction de la santé mentale.

Nouveau

Plusieurs nouveaux types de fantômes ont été aperçus. Ces nouveaux types de fantômes ont une chance accrue d’apparaître pendant la durée de l’événement d’Halloween :

Lorsqu’ils sont accroupis, le collisionneur des joueurs rétrécit désormais pour correspondre au modèle du joueur. Les fantômes perturberont désormais les équipements électroniques chaque fois qu’ils sont visibles. à proximité du fantômeLes briquets et les bougies s’éteignent désormais à l’extérieur sous une pluie battante et lorsqu’ils sont lancésL’écran de la carte du camion a reçu de nouvelles icônesLe fantôme peut désormais interagir avec plusieurs douches à certains endroitsVous pouvez désormais placer des capteurs de son et de mouvement sur les sols

Changements

La vitesse et l’accélération de base de tous les fantômes lors de la poursuite d’un joueur ont été légèrement augmentées.La durée de la chasse aux fantômes a été réduite sur les petites et moyennes cartes. et les fantômes du sous-sol ne se déplaceront désormais que jusqu’à l’étage suivant et non de l’autre côté de la carte. Tous les contrats sont désormais sélectionnables à tout moment sur l’écran de la carte. La raison moyenne sera désormais précise au lieu d’être aléatoire. dernierLa description de la carte a été remplacée par une description de la difficultéL’os peut désormais être un os aléatoire du corps humain et a de nouveaux visuelsLes pas du fantôme ne peuvent désormais être entendus que lorsque le fantôme se déplaceLa modification de la résolution de l’écran dans le journal offre désormais une confirmation La preuve des températures de congélation a été modifiée pour tenir compte du nouveau temps, nécessitant une lecture inférieure sur le thermomètre. Le souffle n’a pas changé. L’indicateur d’activation et de désactivation de la boîte à fusibles a été divisé en deux lumières différentes, au lieu d’une autre qui change de couleur. Les sons fantômes s’estomperont désormais au lieu de s’arrêter brusquement. éteignez maintenant les bougies lorsque les lumières sont alluméesPlusieurs pièces ont été renommées sur Edgefield, Bleasdale et GraftonTous les événements fantômes dureront désormais au moins 1 secondeLes coups de fenêtre feront désormais du bruit sur le paraboliquePlusieurs cadres photo ont vu leurs photos remplacéesLe rythme cardiaque va maintenant s’estomper et à l’extérieur, le volume a également été abaissé

Correctifs

Correction de la grammaire et de la ponctuation pour l’anglais, dans le journal, sur plusieurs pages Correction d’un bug où les fantômes ne faisaient pas toujours leur animation de marche pour les événements fantômes Correction d’un bug où seul l’hôte pouvait désactiver l’alarme de voiture murs après avoir regardé le solCorrection d’un bug où vous pouvez placer du sel sur l’escalier de la prison à l’intérieur du murCorrection d’un bug où « Aucun code dans le presse-papiers » et « Aucun » ne traduisaient un bug où la chasse ne se terminait pas si l’hôte partait pendant la chasseCorrection d’un bug où le fait d’avoir plusieurs moniteurs avec une échelle de résolution différente ferait planter le jeuCorrection d’un bug où le fantôme chantait tout en faisant des sons de chasse en même tempsCorrection d’un bug où vous pouviez tenir un trépied avec un appareil photo allumé pendant une chasse et le fantôme ne vous trouverait pasCorrection d’un bogue où les boutons d’option de floraison étaient à l’envers dans le menu principal ee fantômes DOTS à travers les murs où il n’y avait pas de projecteur DOTS Correction d’un exploit où vous pouviez utiliser une caméra sur un trépied pour tromper le fantôme en lui faisant croire que vous étiez à l’intérieur

