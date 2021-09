La philosophie indienne de Vasudhaiva Kutumbakam

L’adoption de la résolution pour la Journée internationale du yoga par l’UNGA avec le soutien d’une écrasante majorité de 177 pays reflète l’importance de Vasudhaiva Kutumbakam dans l’unité de l’humanité.

Par Abhay K

Au cours des 75 dernières années, Vasudhaiva Kutumbakam a parcouru un long chemin depuis les pages de Maha Upanishad jusqu’à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA) et est devenue une pensée célèbre pour guérir un monde fracturé. Adopter la philosophie de Vasudhaiva Kutumbakam aidera le monde à se réunir comme une seule famille.

Alors que l’Inde célèbre AzadikaAmritMahotsav pour commémorer ses 75 ans d’indépendance, je voudrais souligner le message de VasudhaivaKutumbakam (La Terre est une famille), l’une des philosophies fondamentales de la civilisation indienne depuis les temps anciens.

Tout en accueillant le Premier ministre NarendraModi pour prononcer le discours d’ouverture lors de la session plénière du Forum économique mondial à Davos le 23 janvier 2018, le professeur Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial a très éloquemment mis en avant : « La philosophie de l’Inde du monde étant une famille – VasudhaivaKutumbakam – est étroitement liée à la mission de cette réunion annuelle.

Plus tard, le Premier ministre NarendraModi dans son discours lors de la même session plénière a élaboré sur VasudhaivaKutumbakam tout en parlant de l’unité de l’univers citant PurnamadahPurnamidam de Brihadaranyaka Upanishad en disant – “En termes de monde physique également, il y a des siècles, nous avons fait écho à la même chose en disant Vasudhaiva Kutumbakam. Bien qu’il n’y ait pratiquement aucun moyen d’atteindre d’une partie du monde à l’autre ; le sentiment d’unité existait toujours. C’est parce que l’esprit de coexistence était suffisamment fort pour surmonter les barrières de la connaissance ou de la distance. La recherche de la paix dans l’univers était primordiale. C’est la raison pour laquelle nos prières sacrées se terminent toujours par une prière pour la paix. Non seulement cela, une prière significative commence toujours par une prière pour le bien-être de tous.

Le 26 janvier 2018, à la veille de la 69e fête de la République, le président Ram NathKovind dans son discours à la nation a de nouveau évoqué VasudhaivaKutumbakamas, il a déclaré : – un monde composite et cohésif, un monde en paix avec lui-même et en paix avec la nature. C’est l’idéal de VasudhaivaKutumbakam – du monde étant une seule famille. C’est une idée qui peut sembler irréalisable en ces temps de tensions et de terrorisme. Mais c’est un idéal qui a inspiré l’Inde pendant des milliers d’années – et cet idéal peut être ressenti dans la texture même de nos valeurs constitutionnelles. Les principes de compassion, d’assistance aux personnes dans le besoin, de renforcement des capacités de nos voisins, voire de ceux qui sont plus éloignés, sous-tendent notre société. Ce sont les principes mêmes que nous apportons à la communauté internationale.

VasudhaivaKutumbakam est une noble pensée védantique de Maha Upanishad, une ancienne écriture indienne. L’Ahimsa (la non-violence) du Mahatma Gandhi à la fois en tant que credo et stratégie est considérée comme une extension de VasudhaivaKutumbakam. Il envisage l’unité de l’humanité comme une seule famille. Rien ne valide plus cette pensée ancienne que le monde interconnecté d’aujourd’hui avec la communication par satellite instantanée, le transport aérien rapide et Internet. VasudhaivaKutumbakam confère un sentiment d’unité à notre humanité commune, à nos objectifs de développement communs et à notre quête commune d’un ordre mondial fondé sur des règles et d’une paix internationale. Il transmet succinctement que nous prévalons ou périssons ensemble comme une seule famille. À la lumière de ces nobles pensées, les dirigeants politiques indiens ont décidé de graver VasudhaivaKutumbakam dans le hall d’entrée du Parlement indien.

Comme le montrent les trois instances ci-dessus, VasudhaivaKutumbaka est désormais un terme très souvent cité. Le Premier ministre Narendra Modi, lors d’un discours au Festival de la culture mondiale en mars 2016, avait déclaré : « La culture indienne est très riche et a inculqué à chacun de nous de grandes valeurs, nous sommes les gens qui sont venus d’Aham Brahmasmi à Vasudhaiva Kutumbakam, nous sommes les gens qui sont venus des Upanishads à Upgrah (Satellite). Auparavant, s’adressant à l’AGNU en 2014, il avait déclaré : « La vision du monde de chaque nation est façonnée par sa civilisation et sa tradition philosophique. L’ancienne sagesse de l’Inde considère le monde comme une seule famille. C’est ce courant de pensée intemporel qui donne à l’Inde une foi inébranlable dans le multilatéralisme. »

L’ancienne ministre des Affaires étrangères Sushma Swaraj avait également utilisé Vasudhaiva Kutumbakam dans son discours à l’UNGA le 24 septembre 2017 : « Nous croyons vraiment que le monde est une seule famille et nous espérons que chaque membre de cette famille mérite cet élixir de vie, le bonheur. “

Oeuvre originale du concours de peinture sur Vasudhaiva Kutumbakam.

VasudhaivaKutumbakam a été et continue d’être invoqué par les dirigeants indiens à différentes occasions dans différents contextes. . Au cours d’une année tumultueuse ravagée par une crise sanitaire, ce principe a pris sa forme la plus profonde dans la campagne « Vaccine Maitri », menée par le ministère indien des Affaires étrangères, dans le cadre de laquelle l’Inde a livré des doses de vaccins à plus de 90 pays.

L’adoption de la résolution pour la journée internationale du yoga par l’UNGA avec le soutien d’une écrasante majorité de 177 pays reflète l’importance de Vasudhaiva Kutumbakam dans l’unité de l’humanité.

Alors que l’Inde célèbre Azadi ka Amrit Mahotsav, l’idée de Vasudhaiva Kutumbakam pourrait trouver une résonance encore plus grande parmi les nations et les peuples du monde entier. La philosophie africaine d’Ubuntu, qui signifie « Je suis parce que nous sommes », met également en évidence l’interdépendance inhérente à notre existence.

À la racine de Vasudhaiva se trouve Vasudha, notre planète Terre, et donc, une extension du concept de VasudhaivaKutumbakam qui met en lumière les préoccupations de l’Inde pour l’environnement, ses préoccupations pour la planète entière.

La philosophie de VasudhaivaKutumbakam pourrait également guider les pays à adhérer au développement durable, à prévenir la perte de biodiversité et à travailler à l’atténuation du changement climatique.

(L’auteur est un poète-diplomate. Son « Hymne de la Terre » inspiré de la philosophie de Vasudhaiva Kutumbakam a été traduit dans plus de 120 langues. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

