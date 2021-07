La photo avec laquelle Jennifer Lopez a confirmé sa relation avec Ben Affleck – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Jennifer Lopez a eu 52 ans ce samedi et dans le cadre de la célébration a confirmé sa relation avec l’acteur Ben Affleck.

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a publié plusieurs photographies d’elle sur un yacht avec la légende “52 .. ce que je fais”.

À la surprise de ses fans, la dernière photo était une photo d’elle étreinte et embrassée par Ben Affleck.

La photographie des deux a déclenché de multiples réactions, puisque depuis la séparation de ‘JLo’ de l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez, il y a eu des spéculations sur son retour avec l’interprète de Batman.

Mais la romance connue sous le nom de “Bennifer” n’est pas nouvelle, puisqu’elle est apparue en 2002, lorsque tous deux ont joué dans le film Une relation dangereuse.

À cette époque, Jennifer Lopez était mariée au chorégraphe Chris Judd, mais ils se sont séparés et cinq mois plus tard, sa romance avec Ben Affleck a été découverte.

Avant de terminer une année de relation, ils se sont fiancés, mais deux ans plus tard, en 2004, ils se sont séparés.

Leurs chemins ont pris des directions différentes : elle a épousé le chanteur de salsa Marc Anthony et a eu deux enfants ; alors qu’il a eu trois enfants avec l’actrice Jennifer Garner.

Dix-neuf ans plus tard et après plusieurs aventures amoureuses, les deux se retrouvent et ne cachent plus leur amour.