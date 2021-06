La photo avec laquelle Kim Kardashian prouve qu’elle n’a pas vieilli depuis 20 ans

in

La deuxième photo est l’originale, qui a été prise au début des années 2000 Et comme dans l’actuelle, Kim porte un haut rouge et son amie porte un noir. Le seul changement évident est qu’à l’époque, Kim portait des sourcils fins, comme ils étaient à la mode à l’époque.

Sur la photo actuelle, le visage de Kim est identique à celui pris il y a 20 ans. Malgré le temps qui s’est écoulé, la star de télé-réalité n’a pas une seule ride ou défaut.

(Instagram)

Remarquez-vous des marques de vieillissement sur son visage? Dans la légende de la publication, Kim a célébré la “Journée internationale du meilleur ami” et a fait la promotion d’un cadeau de Kim Kardashian West Beauté . “CONCOURS * C’est le #NationalBestFriendDay et nous voulons offrir 5 d’entre vous et vos meilleurs amis rouges à lèvres KKW X ALLISON!” La description lit.