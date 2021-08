La photo controversée d’Hilary Duff refait surface au milieu de la relance de Gawker

Après cinq ans d’absence, le site de potins et de culture pop Gawker renaît sous l’égide de Bustle Digital Group. Aucun site Web n’a jamais remué le pot comme Gawker, et bien qu’ils puissent avoir une nouvelle marque, ils sont toujours à la hauteur de leurs vieux trucs. Dans leur dernier potin (avec flair), Gawker a rappelé aux lecteurs une photo controversée d’Hilary Duff qui est en quelque sorte toujours sur sa page Instagram.

En 2019, Duff a joué le rôle de l’actrice assassinée Sharon Tate dans The Haunting of Sharon Tate, un film slasher qui laissait présager la mort imminente de Tate enceinte. Duff a partagé une photo d’elle sur le plateau alors que Tate tenait un ours en peluche emmailloté avec la légende “Avait le bébé [embarrassed emoji, bear emoji]Considérant le fait que Tate et son enfant à naître ont été assassinés par des membres de la secte de Charles Manson, beaucoup ont estimé que ce message était de mauvais goût et l’ont dit à Duff dans les commentaires, le qualifiant d'”horrible”, “sans classe” et “dégoûtant”. .”

Le film lui-même ne s’en sort pas mieux, se situant à 19% sur Rotten Tomatoes avec un score d’audience de 29%. La sœur de Tate, Debra Tate, a qualifié le film d'”exploiteur” et a également critiqué la représentation de Duff. “Peu importe qui il agit – c’est juste insipide”, a déclaré Debra à PEOPLE. “C’est sans classe comme tout le monde se précipite pour sortir quelque chose pour le 50e anniversaire de cet horrible événement.”

Debra a également critiqué les éléments du film qui ont fait rêver Tate de sa mort. “Je sais pertinemment qu’elle n’a pas eu le pressentiment – éveillé ou dans un rêve – qu’elle et Jay auraient la gorge tranchée”, a-t-elle affirmé. “J’ai vérifié auprès de tous ses amis vivants. Aucun de ses amis n’était au courant de cela. Collant, collant, collant. C’est une fabrication totale.”

Le scénariste-réalisateur Daniel Farrands a affirmé que le 50e anniversaire du meurtre de Tate avait très peu d’influence sur sa décision de faire le film. “Je voulais faire une histoire qui changerait le récit afin que les victimes puissent se soulever et reprendre leur pouvoir, si vous voulez, à leurs assassins potentiels”, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter.