La photo de la fille de Reese Witherspoon, Ava Phillippe avec son petit ami, laisse les fans faire des comparaisons similaires

Ava Phillippe, la fille de Reese Witherspoon et Ryan Phillippe, a partagé une autre photo sur laquelle les fans ont fait une double prise ce week-end. Ava, 21 ans, et son petit ami, Owen Mahoney, sont allés au match des Giants de San Francisco samedi, où il semble que les deux se soient bien amusés. Witherspoon et Phillippe, qui se sont mariés de 1999 à 2007, sont également les parents d’un fils Deacon, 17 ans. Witherspoon partage également son fils Tennessee, 8 ans, avec son mari Jim Toth.

“C’est un fan des Giants… et je suis un fan de frites à l’ail”, a légendé Ava le selfie depuis les gradins d’Oracle Park. Certains fans ont souligné que non seulement Ava ressemblait à sa mère, mais que Mahoney ressemblait curieusement à Phillippe sur la photo. « Je suis le seul à voir ses parents ? » une personne a écrit. “Pouvez-vous dire que Reese et Ryan 2.0 sont légitimes”, a écrit un autre. “Il ressemble à votre père”, a écrit un autre dans un commentaire direct.

Ava est active sur Instagram, avec plus de 960 000 abonnés, mais elle publie rarement des photos avec Mahoney. Il est déjà apparu sur sa page le 21 juin, lorsqu’elle a partagé un selfie d’Austin, au Texas. “Les chauves-souris se sentaient timides… alors voici une photo de nous à la place”, a-t-elle écrit en légende. Leur relation est approuvée par les mamans, comme Witherspoon a commenté la publication avec un emoji aux yeux de cœur, ajoutant: “Ces deux-là.” Ava sort avec Mahoney depuis au moins 2019, lorsqu’il est apparu sur des photos qu’elle a ensuite supprimées, note PEOPLE. Les deux fréquentent UC Berkley ensemble.

Le mois dernier, Witherspoon a déclaré à la star noire Tracee Ellis Ross dans Interview Magazine qu’il était “gratifiant” d’avoir une relation étroite avec ses enfants, une relation qui la surprend toujours. “Je ne m’attendais pas au genre de relation que j’ai avec eux, mais c’est tellement gratifiant de pouvoir avoir des enfants avec lesquels on peut traiter un peu la vie, et ils m’aident à comprendre les complexités de ce que signifie être un humain maintenant “, a déclaré Witherspoon. “Donc, je suis vraiment, vraiment reconnaissant que ces petits humains soient dans ma vie. Des humains adultes. J’ai maintenant deux enfants adultes, Tracee. C’est fou.”

Witherspoon est désormais la vedette de l’émission Apple TV + The Morning Show, aux côtés de Steve Carell et Jennifer Aniston. La première de la deuxième saison de l’émission est prévue le 17 septembre. Elle a également exprimé Roita dans Sing 2, qui débutera le 22 décembre. Elle produira également cette année l’émission Stand Up To Cancer spéciale avec Toth. L’émission spéciale sera diffusée le 21 août et présente Tran Ho, Sogia Vergara, Ken Jeong et Anthony Anderson en tant qu’hôtes. Common et Brittany Howard se produiront pendant le spectacle, qui recueille des fonds pour la recherche contre le cancer.