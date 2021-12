La photo de la tempête virale comprend une image trafiquée de la mascotte Eddie d’Iron Maiden de la couverture de « Brave New World »

Selon USA Today, une image sur les réseaux sociaux prétendant montrer un visage de crâne formé par des nuages ​​lors des récentes tempêtes en Arkansas est en fait une image falsifiée combinant un IRON MAIDEN couverture de l’album avec une photo d’une tempête de 2019 en Pennsylvanie.

Une publication sur Facebook du 10 décembre contenant la photo modifiée était accompagnée d’une légende affirmant : « Ma sœur a pris une photo de cela aujourd’hui dans le village du lac Arkansas pendant que je réparais son toit. Regardez le détail de cette photo. Si vous retournez la photo vers le bas et zoomez dessus, vous verrez Jésus au milieu avec ses bras grands ouverts. signes mais nous sommes trop aveugles pour voir… »

La publication a été partagée près de 6 000 fois en une semaine.

La même photo avait déjà été publiée sur Facebook en juin 2019 par quelqu’un affirmant qu’il s’agissait « d’une vraie photo prise en Californie » sans « aucune modification ». Cette fois, la publication a été partagée plus de 164 000 fois.

Comme USA aujourd’hui souligne, le visage souriant et ressemblant à un crâne dans l’image manipulée provient de la conception de la couverture pour JEUNE FILLE‘s « Le meilleur des mondes » tandis que l’image des nuages ​​pendant une tempête a été prise sur le site Web du journal The Patriot-News de Pennsylvanie, capturant une tempête de mai 2019 au-dessus de l’université de Kutztown.

Comme il est devenu plus facile que jamais d’éditer des photos et des vidéos, les images fausses ou manipulées partagées sur les réseaux sociaux ont la capacité de tromper, de perturber émotionnellement et d’influencer les opinions et les actions publiques.

Certains détectives en ligne ont lancé des communautés dédiées pour repérer les images manipulées, en particulier dans les supports publicitaires, les photos de magazines et les publications de célébrités sur les réseaux sociaux.

De manière générale, ceux qui sont plus familiarisés avec les techniques de retouche photo sont mieux équipés pour identifier les contrefaçons.

Si une image a été remise en circulation à partir d’un autre site Web, ou réutilisée pour la catastrophe la plus récente, elle peut être découverte grâce à une recherche d’image inversée à l’aide de Google Images.



ma sœur Sam Lumley a pris une photo de cela aujourd’hui dans le village du lac Arkansas pendant que je réparais son toit. regarde le… Publié par Jimmy Lumley le vendredi 10 décembre 2021

C’est une vraie photo prise en Californie ?‍♀️ wow, c’est tout ce que je peux dire !! Pas de modification ? Publié par Lorna Adams Kraemer le jeudi 6 juin 2019

