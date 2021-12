La photo de l’accord sur la réforme du travail est compliquée par les réticences de CEOE

28/12/2021 à 07:29 CET

Rafa Bernardo

Le gouvernement n’a pas facile à cette occasion d’obtenir la photo avec les dirigeants syndicaux et patronaux pour célébrer l’accord sur le marché du travail conclu à la fin de Noël. Il y a diverses difficultés en cours de route, certaines sanitaires, comme la positif pour coronavirus du leader de l’UGT, qui ne sortira du confinement qu’au moins en milieu de semaine ; d’autres, dans la forme, comme la nécessité de rédiger le texte avant de se lancer dans les festivités, une tâche qui a consommé les jours qui ont suivi l’accord pour préparer l’arrêté-loi royal pour le Conseil des ministres de ce mardi ; et certains, simplement, sur un calendrier : les négociateurs et les leaders sociaux et politiques veulent passer quelques jours avec leur peuple lors de ces fêtes de fin d’année. Mais le principal obstacle est la CEOE et ses équilibres internes, tant économiques que politiques.

Selon des sources dans la négociation, l’association patronale hésite beaucoup à se voir signer avec le gouvernement un pacte qui n’a pas été endossé par certaines de ses principales organisations (comme la CEIM basée à Madrid ou le Foment catalan), qui a également le rejet du principal parti d’opposition et qu’il peut évoluer dans un sens défavorable à ses intérêts au cours du processus parlementaire, si le gouvernement s’appuie sur des groupes de gauche comme EH Bildu et ERC, qui ont déjà annoncé vouloir modifier le texte. En effet, le président de CEOE, Antonio Garamendi, a prévenu ce lundi dans une interview à RNE que « l’accord n’est pas touché »: « Le droit du travail est très technique, chaque virgule est un monde. Le Parlement fera ce qu’il a à faire, mais [si lo cambia] alors ce ne sera pas notre accord, ce sera autre chose. »

Des sources d’affaires estiment qu’il n’y aura pas de photo : « Je serais très surpris s’il y avait une signature, après le malaise qui s’est manifesté au sein du comité exécutif de CEOE. Bien que le message de l’extérieur soit un message d’unité, nous étions nombreux. qui nous n’étions pas à l’aise à la fin de la négociation« Ils expliquent d’une organisation patronale qui, malgré ses réticences, a donné le « oui » à l’accord lors de cette réunion d’affaires décisive la semaine dernière au cours de laquelle les agraires ASAJA et Anfac, du secteur automobile, se sont également abstenus. Ces sources Ils rappellent également que il est risqué de signer un texte qui va maintenant au Congrès : « Nous sommes très préoccupés par le fait qu’une plus grande place soit donnée aux accords régionaux, quelque chose que nous avons réussi à éliminer à la table du dialogue social. »

Un responsable syndical partage le diagnostic : « Garamendi n’est pas là pour signer… si plus tard les députés modifient l’accord, ils donnent l’excuse que les ‘faucons’ de la CEOE doivent lui tomber dessus ». A noter que l’employeur organisera des élections internes dans moins d’un an, même si Garamendi n’a pas encore révélé s’il se représentera.

En désaccord avec le PP

Un autre argument contre la photo de l’accord est le rejet du pacte que le PP a exprimé, avec lequel le chef Garamendi maintient une relation tendue. L’opinion du « populaire » a beaucoup de prestige dans certains secteurs de la CEOE, même si l’un des chefs d’entreprise les plus proches du parti de Pablo Casado ne comprend pas pourquoi cette formation s’est empressée de condamner l’accord : « Ils devraient approfondir au fond que la forme, car au fond cette réforme ne va pas à l’encontre des intérêts des entreprises. On ne peut pas crier victoire, car ça ferait mal, mais grâce à notre négociation l’essence des mesures de 2012 demeure », explique-t-il. Dans ce contexte, selon ce responsable, le gouvernement sera contraint d’explorer d’autres possibilités (« le soutien de Ciudadanos, l’abstention de Vox … ») ou d’adopter une mesure qui pourrait être interprétée comme un geste à droite ( » plus de flexibilité dans les contrats temporaires dans le secteur agricole, par exemple »).

Pourtant, à court terme la photo semble impossible : « Il faudrait que beaucoup de choses changent les choses, et en tout cas pas avant la semaine du 10 janvier », précise cet homme d’affaires ; un autre négociateur, en l’occurrence un syndicat, est lui aussi pessimiste : « Je pense que les seuls à pouvoir utiliser cette photo en ce moment sont à Pedro Sanchez déjà Yolanda Díaz », souligne-t-il.

La coutume, une photo à La Moncloa

La législature est riche en accords entre le gouvernement et les agents sociaux (il y en a treize, dont onze tripartites et deux entre l’exécutif et les syndicats) et la chose habituelle après un pacte important a été sa mise en scène quelque part dans le Palacio de La Moncloa : parfois dans les jardins, entre deux splendides oliviers, comme dans le cas de la convention de retraite l’été dernier ; en d’autres occasions, dans la salle solennelle des Tapisseries, devant une longue table devant laquelle les autorités passent pour signer, comme dans le premier accord sur le Salaire Minimum ; ou encore prendre son petit-déjeuner sous un tableau de Miquel Barceló, qui est la photo laissée par le récent pacte – uniquement avec les syndicats – sur le mécanisme d’équité intergénérationnel. On s’attendrait donc à un scénario égal ou meilleur que les précédents pour la réforme du travail, qui est en fin de compte pour l’exécutif « un accord historique sur les relations de travail qui homologue le marché du travail espagnol à celui européen », selon à la déclaration publiée par La Moncloa lors de l’annonce du pacte la semaine dernière. Pour l’instant, la photo devra attendre.