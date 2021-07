La photo de l’annonce du bébé de Halsey suscite le débat et l’indignation en ligne

Halsey, 26 ans, a accueilli son premier enfant, Ender Ridley Aydin, avec son petit ami Alev Aydin le 14 juillet. La chanteuse a partagé de douces photos de la naissance de son premier-né sur Instagram pour annoncer la grande nouvelle, y compris une photo d’elle tenant son petit dans l’hôpital tout en regardant avec amour Aydin et un autre Ender nourrissant. “Gratitude. Pour la naissance la plus ‘rare’ et euphorique. Propulsée par l’amour”, a-t-elle légendé les photos, ajoutant le nom et la date de naissance de son bébé.

De nombreuses personnes en ligne ont pris ombrage de sa coiffure, la qualifiant d’appropriation. “Chili, j’étais finna féliciter Halsey pour la naissance de son bébé, mais wtf est-ce dans sa tête”, a tweeté un critique. “Et avant que vous ne veniez ici et dites” elle est mélangée “, bébé, elle est 1/4 noire si vous allez être mélangée avec du noir 1. soyez 50/50 mélangé noir 2. vous devez avoir la texture des cheveux pour les tresses en boîte.”

“Dans ce monde, et en particulier en Occident, elle opère comme une femme blanche, ce qui signifie qu’elle a le même luxe et les mêmes privilèges que les autres femmes blanches”, déclare l’utilisateur de TikTok @tales.of.apollo dans sa vidéo virale informative. “La plupart du monde, la plupart de ses fans, la plupart des gens qui voient Halsey n’ont aucune idée qu’elle est en partie noire jusqu’à ce qu’elle décide de porter des tresses et annonce au monde, ‘Hé, je peux porter des tresses parce que mon père est en partie noir .'”

“En fin de compte, Halsey peut enlever ces tresses et opérer dans le monde comme une femme blanche, et les femmes noires n’ont pas le même genre de luxe et de privilèges”, a expliqué @tales.of.apollo. “Halsey n’a pas les mêmes f—— expériences. Elle n’en a pas.”

Halsey a parlé de ses origines métisses dans une récente interview avec Allure, affirmant que “beaucoup de gens essaient d’effacer beaucoup de mes expériences parce que je présente du blanc”, mais a également reconnu qu’ils avaient été épargnés par certains “désavantages et violences”. ” parce qu’elle passait au blanc. “Peu importe le nombre de larmes que j’ai versées parce que je ne me connecte pas avec ma famille ou ma culture d’une manière que je voudrais, ou parce que la serveuse pense que je suis la baby-sitter quand je sors avec ma famille – aucune de cela serait comparable aux larmes que je verserais pour avoir présenté un phénotype noir et aux inconvénients et à la violence auxquels je serais confronté à cause de cela”, a déclaré Halsey au magazine.

Elle a également abordé le sujet l’année dernière sur Twitter lorsqu’elle a été interpellée lors des manifestations de Black Lives Matter. “Je suis blanc de passage”, a-t-elle tweeté. “Ce n’est pas à moi de dire ‘nous’. c’est à moi d’aider. Je souffre pour ma famille, mais personne ne va me tuer à cause de ma couleur de peau. J’ai toujours été fier de qui je suis, mais ce serait un mauvais service de dire « nous » quand Je ne suis pas sensible à la même violence.”