La photo de l’ensemble flash taquine le retour d’un héros préféré des fans

Alors que The Flash du réalisateur Andy Muschietti est au milieu de la production, il y a eu de petits aperçus ici et là de ce qui se passe dans les coulisses. Récemment, le réalisateur lui-même a partagé une photo de la chaise d’un réalisateur qui disait simplement «Barry», visiblement destinée au héros titulaire d’Ezra Miller pour garer son costume. Mais maintenant, la sœur d’Andy et partenaire de production Barbara, a joué une carte qui taquine le retour d’un héros préféré des fans. La seule question est de savoir quel Bruce Wayne est assis sur cette chaise sur le tournage de The Flash?