La photo de l’iPhone Milky Way montre un résultat époustouflant avec ProRAW

Un astronome a montré une photo iPhone de la Voie lactée très impressionnante, prise avec l’iPhone 12 Pro Max en utilisant le mode ProRAW de l’appareil photo.

Tom Kerss dit que cette image n’est même pas le meilleur résultat possible avec le téléphone…

Il a tweeté l’image, exprimant son appréciation pour les capacités de l’appareil.

Nous devons parler du potentiel astrographique des caméras modernes pour smartphones. Cette image a été réalisée à partir de données capturées à l’aide d’un iPhone 12 Pro Max. Les pixels du capteur ne mesurent que 1,7 micron ! Il est ridiculement capable pour sa taille et fournit des données utilisables grâce au DNG 12 bits – “ProRAW”. L’image montre le Triangle d’été avec une région brillante de la Voie lactée (nuages ​​d’étoiles dans le bras spiral que nous habitons) ainsi qu’un météore (peut-être le début des Perséides) – oui, c’est dans les données. Il y a plus de latitude mais je n’ai tout simplement pas le temps de faire un long flux de travail en ce moment. Pour être clair, ce n’est pas parfait. Les aberrations habituelles liées à l’astro sont là. Mais ceux-ci pourraient être corrigés sur l’appareil avec la bonne approche […] Pendant le prochain sort clair, j’ai beaucoup plus d’expérimentations à faire, mais il va sans dire qu’il y a des piles de potentiel inexploité.

Prendre des photos de la Voie lactée implique généralement de prendre plusieurs photos et de les empiler dans l’édition. Certaines images impliquent 30 photos distinctes ou plus, avec différentes expositions utilisées pour capturer à la fois le premier plan et le ciel nocturne, et plusieurs expositions de la Voie lactée utilisées pour déterminer ce qu’est une étoile et quel est le bruit de l’image.

La prise de vue en RAW est toujours conseillée, afin de maximiser les données pouvant être extraites de l’image et de pouvoir ajuster la balance des blancs. La propre implémentation RAW d’Apple, ProRAW, n’est disponible que sur l’iPhone 12 Pro et Pro Max.

Kerss est une astronome indépendante qui était auparavant responsable de l’astronomie publique à l’observatoire de Greenwich à Londres. Il propose un cours en ligne gratuit sur l’observation des étoiles sur son site Web, Stargazing London.

