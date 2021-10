La photo de Mick Jagger passant inaperçu dans un bar est géniale

Les Rolling Stones, sans doute le plus grand groupe de rock and roll de l’histoire du rock and roll, sont de retour en tournée en ce moment et jouent dans d’immenses stades de football à travers les États-Unis.

Ce soir, ils sont à Charlotte pour jouer au Bank of America Stadium, où jouent les Panthers de la Caroline.

La nuit dernière était une soirée de congé pour le groupe et Mick Jagger, l’un des chanteurs les plus grands et les plus reconnaissables de l’histoire du rock and roll, a décidé de visiter la ville et est entré dans un petit bar pour prendre un verre.

Découvrez cette photo qu’il a partagée sur Twitter. C’est tellement fou de voir une telle légende se tenir là en train de boire un verre avec d’autres assis autour de lui sans aucune idée que MICK FREAKING JAGGER EST JUSTE LÀ :

Dehors hier soir à Charlotte, Caroline du Nord pic.twitter.com/BWssvivAII – Mick Jagger (@MickJagger) 30 septembre 2021

J’ai passé beaucoup de temps ce matin à penser à cette photo et à me demander comment personne ne savait que Mick Jagger était là. Une partie de moi se demandait si c’était l’équipe de tournée du groupe avec lui pour la nuit parce que personne ne semblait impressionné.

Mais ensuite nous avons eu une réponse à ce mystère et c’est celle que j’espérais :

Le copropriétaire du Thirsty Beaver, Brian Wilson, m’a dit que Mick Jagger est passé inaperçu hier soir. Il s’avère que les gens à sa droite sur cette photo ont des billets pour le spectacle de ce soir et ils n’ont même pas réalisé que c’était lui ! pic.twitter.com/mFxXOmiAsH – Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) 30 septembre 2021

Incroyable! Ils étaient si proches de la royauté et ne le savaient même pas ! Je perdrais la tête pour ça !

Vous savez ce qui est aussi incroyable ? Cette barre.

ce que vous ne voyez pas sur cette image : pic.twitter.com/883EoacFi9 – Lone Tōc (@drab_neon) 30 septembre 2021

Twitter a eu des réactions :