“La photo de mon retour en F1 est à gagner”

07/08/2021 à 19:21 CEST

Fernando Alonso Il est “généralement content” de son retour en Formule 1. Sur les neuf Grands Prix qu’il a disputés cette saison, après deux ans d’absence du “grand cirque”, le double champion d’Espagne (2005 et 2006) a conservé un progression constante, a montré ce qu’il a dit Carlos Sainz Au début du cours, il n’était pas « rouillé », et à 39 ans il est beaucoup plus détendu et conciliant qu’à sa première étape. “Bien sûr, si l’on tient compte du fait que de 19 à 37 ans, j’ai passé 18 ans dans une bulle, entièrement dédiée à cela. Maintenant, je vois les choses avec des yeux différents, j’apprécie davantage chaque petit détail. Je vois même le comportement différemment. . des équipes, des pilotes, des relations avec la presse…”, reconnaît-il Alonso, que ce jeudi a participé à un événement Renault à Barcelone.

Pendant plus d’une demi-heure, le pilote asturien a fait le point sur ses performances lors des premières courses de l’année, a commenté les motivations qui l’ont poussé à revenir dans une F1 et a analysé la situation actuelle du championnat. Il a également évoqué sa dernière controverse avec le directeur de course de la FIA, Michael Massi : « Nous avons été une année assez intense avec les limites de la piste. Il semble que sur chaque circuit il y ait des problèmes à cet égard. Je suppose que les pilotes auront pour se retrouver. pour clarifier les choses et parler à Massi plus tard. Il faut essayer de rendre les choses plus blanches ou noires et qu’il n’y ait pas tant de gris auxquels s’accrocher, mettez un peu de bon sens », a-t-il tranché.

Concernant son retour sur les circuits, Fernando a assuré que “c’est positif, même si ce championnat n’est pas aussi facile que l’an dernier, alors c’était moins cher de monter sur le podium. Ferrari, par exemple, a terminé sixième chez les constructeurs, quelque chose d’atypique. Être cinquième ou sixième l’an dernier serait Cela a été faisable. Maintenant, nous sommes entrés dans plusieurs voitures, les deux Ferrari, Pérez avec la Red Bull et l’Alpha Tauri, qui depuis l’utilisation de la soufflerie Red Bull sont devenues de plus en plus similaires … en bref, cette année le challenge est plus grand, mais je suis content, on le savait déjà et on disait peut-être trop que les voitures allaient être les mêmes qu’en 2020, que c’était une saison de transition et puis, pourquoi revenait-elle ? Mais on est entre le 7e et le 9e et on se prépare très bien pour 2022”, a-t-il valorisé.

Alonso a souligné sa ligne ascendante, ce qui lui a permis d’améliorer les résultats de son coéquipier Esteban Ocon après le bon départ mené par le Français : « Au début je n’arrivais pas à atteindre sa performance, je ne me sentais pas à l’aise et ça m’a un peu ralenti. Mais avec le les changements que nous avons apportés à la voiture Depuis Monaco et Bakou, je me sens beaucoup mieux. Je ne sais pas si cela a coïncidé avec le mauvais moment d’Ocon ou si c’est la progression naturelle”.

Alonso ne considère pas qu’après la domination absolue de Mercedes en Coupe du monde, Verstappen et Red Bull aient entamé une nouvelle hégémonie. « Les choses vont et viennent, selon les circuits. Il faut être prudent et ne pas exclure encore Mercedes, qui a remporté les deux championnats au cours des sept dernières années, mais a maintenant cédé le commandement à Red Bull. Je pense que le pouls va être serré cette année et que ce sera très amusant pour les spectateurs », a-t-il souligné. Chaque week-end, il y a une petite étincelle, les choses changent et cela vous tient en haleine.

Sur sa motivation pour revenir en F1, Alonso a expliqué que “quand j’ai quitté le Championnat du Monde, après 18 ans, j’ai senti qu’en dehors de la F1, il y avait beaucoup d’autres défis qui m’attiraient, Le Mans, Daytona, Indianapolis, le Dakar… mais après deux ans d’absence, l’opportunité et J’ai senti que le plus grand défi était de revenir en F1 pour essayer de gagner. Ce qui me passionne le plus, c’est de piloter et J’ai raté les week-ends de F1, je me sentais vide sans volant “, Fernando a reconnu qu’il avait répondu par un “Oui” retentissant à la question de savoir s’il reviendrait à l’avenir dans des compétitions telles que Le Mans ou le Dakar

Après avoir terminé dixième dimanche dernier le Grand Prix d’Autriche, à Spielberg, Alonso occupe la onzième place du championnat, avec 20 points. Une situation qui lui permet d’aborder « avec espoir » le défi de 2022 et les nouvelles règles qui peuvent changer la hiérarchie actuelle en F1 : « Être champion avec Alpine ? Pourquoi pas ? Rêver est gratuit. Vous travaillez avec cette illusion, toutes les équipes le faire et autant que nous testons des choses dans le simulateur, nous ne saurons pas ce qui se passera l’année prochaine. Je peux seulement dire qu’à Viry il y a un programme très ambitieux avec le nouveau moteur. Nous sommes conscients des forces et des faiblesses de la voiture actuelle. Les choses peuvent changer, on verra… Je ne veux pas de gros titres ni d’exagérations à ce sujet”, a-t-il prévenu d’un ton détendu.

Ferdinand a insisté sur le fait qu’il s’amuse cette année avec les duels sur le terrain comme celui que l’Autriche a joué la semaine dernière contre Russel d’ajouter un point à la dixième position : “Bien sûr que j’apprécie ces combats, surtout si je les gagne, c’est une montée d’adrénaline, comme celle mise en évidence à Bakou, mais ce n’est pas le but. La photo de mon retour en F1 doit être pour gagner”, a-t-il remarqué.

arh / jl