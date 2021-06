La photo de Netflix dirigée par Jason Momoa, Sweet Girl, obtient ses premières photos et sa date de sortie ⋆ 10z viral

Netflix a enfin fixé la date de sortie de son prochain thriller d’action de vengeance intitulé Gentille fille, mettant en vedette Aquaman l’acteur Jason Momoa et Isabela Merced (Dora et la cité d’or perdue). Le film devrait faire ses débuts le vendredi 20 août.

De plus, les premières photos officielles de Gentille fille ont également été révélés, que vous pouvez consulter ci-dessous, nous offrant notre premier aperçu de Momoa et Merced qui incarnent les rôles père et fille de Ray et Rachel Cooper.

Vengez celui que vous avez perdu. Protégez celui que vous aimez. Sweet Girl arrive sur Netflix le 20 août 2021. #GeekedWeek pic.twitter.com/8ekSDXxnOo – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 7 juin 2021

Gentille fille voit Jason Momoa jouer le rôle d’un mari qui promet de rendre justice aux responsables de la mort de sa femme tout en essayant de protéger la seule famille qu’il lui reste… sa fille. Le film est réalisé par Brian Andrew Mendoza dans son premier long métrage de réalisateur à partir d’un scénario écrit par Gregg Hurwitz et Philip Eisner, avec des révisions actuelles par Will Staples. Mendoza et Momoa ont déjà travaillé ensemble sur 2018 courageux et Netflix Frontière séries.

Isabela Merced (Transformers : Le dernier chevalier), Manuel Garcia-Rulfo (6 Souterrain), Amy Brenneman, Adria Arjona (6 Souterrain), Raza Jaffrey (Patrie), Justin Bartha (Trésor national), Lex Scott Davis (La première purge) et Michael Raymond-James (Vrai sang).

Gentille fille est produit par Momoa, Brad Peyton et Jeff Fierson d’ASAP Entertainment, avec Martin Kistler en tant que producteur exécutif.

Momoa se prépare actuellement pour le début imminent de la production du prochain film de James Wan Aquaman suite, qui est prévue pour une sortie en 2022. On le verra également dans la très attendue adaptation cinématographique de Denis Villeneuve Dune, qui sera dirigé par Timothée Chalamet.