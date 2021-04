La photo de Simone Biles avec LeBron James qui ressemble à quelque chose de Photoshop

L’une des choses que nous avons apprises des Jeux olympiques est que les talents sportifs ne comprennent pas les tailles. Et la photo prise ce samedi par la gymnaste Simone Biles et le joueur de la NBA LeBron James, tous deux champions olympiques, en est une démonstration graphique.

La photo a été prise lors du match des Cleveland Cavaliers contre les Charlotte Hornets et la gymnaste l’a téléchargée sur son profil Instagram hier. L’image pourrait bien passer pour un montage Photoshop, vu le contraste des hauteurs: elle mesure 1,45m et il mesure 2’03m.

“lebron james” 👑 Une photo postée par Simone Biles (@simonebiles) le 10 décembre 2016 à 7h18 PST

Ce n’est pas la première fois que Biles joue avec la différence de hauteur: aux JO de Rio, il posait déjà comme ça avec David Lee, l’un des plus vieux volleyeurs des USA.

Ils n’ont pas non plus pu résister au comparatif Pau Gasol (2,15 m) et à la gymnaste Ana Pérez (1,51 m).

Mais bien sûr, ceux qui prennent le gâteau dans ce contraste de hauteurs sont la gymnaste américaine Ragan Smith (1,37 m) et l’attaquant de puissance DeAndre Jordan (2,11 m). Rien de plus et rien de moins de 74 centimètres l’un de l’autre.