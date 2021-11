La photo de Sirey Morán que tout le monde veut voir

L’Univisión Sirey Morán a été couronnée dimanche sous le nom de Nuestra Belleza Latina

Quelques heures seulement se sont écoulées depuis que Sirey Morán a réalisé son rêve d’être couronnée Nuestra Belleza Latina, et au milieu de la célébration du triomphe de la belle hondurienne, une photo en particulier fait l’objet d’émotions et de bonheur parmi les fidèles adeptes de la catracha.

Pendant des mois, le bataillon de fans de la reine de beauté, qui a été très actif tout au long de l’émission de téléréalité Univisión, et même depuis que la jeune femme a commencé sa phase préliminaire aux auditions, ils rêvaient de voir Sirey avec la couronne de Nuestra Belleza Latina. Cela s’est réalisé et ce moment qu’ils attendaient a été immortalisé sur des photos, source de fierté, circulant sur les réseaux sociaux.

Bien que le programme Univisión soit déjà terminé, les fans les plus fidèles du Hondurien ne cessent de regarder la belle photo sur laquelle Sirey porte sa couronne, car pour elle comme pour eux, c’est un témoignage que les rêves deviennent réalité, quand vous travailler avec force, dévouement, détermination et avec beaucoup de soutien.

Dans les premières images de Sirey avec sa couronne, capturées quelques secondes après qu’Alejandra Espinoza a annoncé qu’elle était la reine, et après que Migbelis Castellanos lui ait mis le magnifique diadème, la nouvelle Nuestra Belleza Latina est vue excitée et heureuse du goût du devoir accompli .

Cela a été avoué par la reine elle-même, dans une interview partagée par le compte Instagram Nuestra Belleza Latina, où elle a révélé que lors de son premier jour en tant que gagnante, elle avait essayé de remercier le soutien que des milliers de fans lui ont apporté avec leurs votes.

« C’est un rêve devenu réalité, grâce à vous. Je suis déjà dans ma nouvelle maison. Cela fait bizarre de le dire, mais je suis déjà dans Univision », a déclaré Sirey dans la vidéo, dans laquelle elle visitait les installations de la chaîne à Miami.

« Je n’ai pas dormi du tout, je vais l’avouer, car j’ai essayé de répondre à de nombreux messages sur les réseaux. J’ai vu de nombreuses célébrations et j’ai également vu des messages de Honduriens, en particulier à San Pedro Sula », a commenté Nuestra Belleza Latina.

Jouer

« Celui qui persévère, atteint »: Sirey Morán, le premier Hondurien à remporter Nuestra Belleza Latina Les larmes aux yeux, Sirey Morán a raconté comment elle a vécu la finale de Nuestra Belleza Latina où elle a été couronnée comme la nouvelle reine. De plus, la femme hondurienne a ouvert son cœur pour révéler les lacunes de sa famille, comment elle honore ses parents de ce triomphe et comment la persévérance et les efforts l’ont poussée à… 2021-11-22T22 : 34 : 34Z

Et en parlant de la couronne qu’elle a remportée, et que ses fans chérissent comme la leur avec les photos de la jeune femme, après avoir gagné, que beaucoup ont imaginées et même visualisées avec beaucoup de foi et d’énergie, la belle Hongroise a déclaré qu’elle était toujours choqué par sa nouvelle vie.

« Je n’arrive toujours pas à y croire. Je suis fasciné. Cette couronne a un sens de plus, car risquer le travail que j’avais, quitter l’université (c’est ce que j’ai fait) et j’ai été encouragé, je l’ai fait et le sacrifice a eu le produit qu’on attendait », a mentionné la nouvelle NUestra Belleza Latina. « Alors je suis super content, parce que Nuestra Belleza Latina réalise des rêves, mais si ce n’est pas pour toi, rien. J’ai lutté avec des défis ».

Jouer

PREMIERS DÉCLARATIONS ! Sirey Morán s’adresse aux Honduriens en se faisant couronner reine de Nuestra Belleza Latina2021-11-22T17: 06: 05Z

Dites-nous ce que vous pensez des photos de Sirey Morán avec la couronne et dites-nous si vous avez autant imaginé ce moment qu’elle.