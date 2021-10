La photo de Tomar avec le chef de la secte Nihang déclenche une dispute, ce dernier dit « qu’on lui a offert de l’argent pour quitter le site de Singhu »

Le chef de la secte Nihang, Baba Aman Singh, a affirmé que le Centre avait offert de l’argent aux Nihang pour qu’ils quittent le site de protestation des agriculteurs à Singhu.

Au milieu de l’indignation suscitée par le meurtre brutal d’un homme dalit par les Nihangs, une prétendue photographie du ministre de l’Agriculture de l’Union Narendra Singh Tomar, chef de la secte Baba Aman Singh, est apparue, déclenchant une controverse avec le Congrès qualifiant le lynchage du travailleur à la frontière de Singhu de possible complot visant à diffamer l’agitation des agriculteurs.

La photo de groupe comprend Tomar et Aman Singh en robes bleues de l’ordre sikh des Nihangs, ainsi que l’ancien officier de police du Pendjab Gurmeet Singh Pinky, qui a été démis de ses fonctions et condamné dans une affaire de meurtre, et le chef du BJP Harwinder Garewal.

Le ministre de l’Union a rencontré dans le passé des leaders de la protestation des agriculteurs pour négocier une solution à l’impasse sur les lois sur l’agro-marketing. Un membre de la secte d’Aman Singh est le principal accusé dans le lynchage Singhu d’un sikh dalit. Aman Singh avait justifié le meurtre dans ses remarques après l’incident.

D’un autre côté, le chef religieux sikh a allégué que le Centre avait offert de l’argent aux Nihangs pour qu’ils quittent le site de protestation des agriculteurs à Singhu. « On m’a offert Rs 10 lakh pour avoir quitté le site de protestation des agriculteurs ; Rs 1 lakh a également été offert à mon organisation. Mais nous ne pouvons pas être achetés », a affirmé mardi Aman Singh.

Pendant ce temps, le député CM du Pendjab Sukhjinder Singh Randhawa a déclaré mardi que la prétendue photographie de Tomar avec le chef de Nihang avait suscité « des soupçons dans l’esprit des gens ».

Sans citer de nom, Randhawa a affirmé que le même chef de Nihang « défendait » le principal accusé du meurtre. Le groupe Nihang avait accusé la victime d’avoir profané un livre sacré sikh.

« Compte tenu des récentes révélations selon lesquelles l’un des dirigeants de Nihang avait déjà été en contact avec le gouvernement indien, le ministre de l’Agriculture NS Tomar en particulier, l’incident de lynchage a maintenant pris une tout autre tournure », a déclaré Randhawa dans un communiqué. « Il semblait y avoir une conspiration profondément enracinée pour diffamer l’agitation des agriculteurs », a affirmé le ministre.

Il a déclaré que Lakhbir Singh, la victime dalit qui appartenait au village de Cheema Kalan dans le district de Tarn Taran, était très pauvre. « Nous devons découvrir qui l’a attiré à la frontière de Singhu et qui a payé son voyage car il ne pouvait même pas payer ses repas », a déclaré le ministre du Pendjab.

Le député CM a déclaré qu’il avait chargé l’administration locale de découvrir dans quelles circonstances l’homme avait été emmené de son domicile à la frontière de Singhu.

Lakhbir Singh a été brutalement tué la semaine dernière et son corps a été attaché à une barricade sur le site de protestation des agriculteurs avec une main coupée et de multiples blessures causées par des armes tranchantes. Sarabjit Singh, qui faisait partie des Nihangs arrêtés pour le meurtre, a affirmé qu’il avait « puni » l’homme pour avoir « profané » un livre saint sikh.

