La photo d’identité du comédien David Koechner a été rendue publique lundi après son arrestation le soir du Nouvel An. Selon un rapport de TMZ, la star du présentateur a eu deux crevaisons et a heurté un panneau de signalisation vendredi après-midi, et la police aurait découvert qu’il avait de l’alcool dans son système. Il a passé une nuit en prison et doit comparaître devant le tribunal en mars.

Koechner est connu pour certaines des plus grandes productions comiques des dernières décennies, notamment en jouant Champ Kind dans les deux films Anchorman et en jouant Todd Packer dans The Office. Des sources policières ont déclaré à TMZ qu’elles avaient reçu un appel concernant un conducteur erratique vendredi après-midi, et l’agent qui a répondu a découvert Koechner au volant. Lors d’un test de sobriété sur le terrain, la police a déclaré que Koechner avait un taux d’alcoolémie de 0,13 – bien au-dessus de la limite légale de 0,08 pour la conduite. Lorsqu’il est arrivé au poste de police, Koechner a de nouveau été testé et a obtenu un 0,12.

LA STAR DE 'ANCHORMAN' DAVID KOECHNER PISSÉ D'UNE TASSE DE MUG

La police a déclaré que Koechner avait été arrêté vers 15 heures, heure du Pacifique, et avait été incarcéré à la prison du comté de Ventura vers 17 heures, heure du Pacifique. Son véhicule a été remorqué et les dossiers ont montré qu’il a été libéré vers 5 heures du matin, heure du Pacifique. TMZ a également publié une photo de Koechner dans une station-service le lendemain, avec une entaille notable dans son aile. Il s’agirait du premier DUI de Koechner, du moins dans l’État de Californie, et peut-être de sa première confrontation avec la justice.

Koechner n’a pas encore commenté publiquement son arrestation et ses représentants n’ont pas répondu à la demande de commentaire de TMZ. Le comédien doit se produire en direct à LA mercredi soir, et à en juger par son histoire Instagram, il a l’intention de poursuivre avec cela.

Koechner est né et a grandi dans le Missouri et a maintenant 59 ans. Il a déménagé à Chicago pendant ses études universitaires pour poursuivre la comédie d’improvisation, se produisant dans la légendaire Second City et diplômé du programme en 1994. Il a décroché un emploi sur Saturday Night Live en 1995, où il a rencontré son collaborateur de longue date Will Ferrell. Koechner a ensuite rejoint Late Night avec Conan O’Brien.

Koechner fait partie du groupe de comédie parfois appelé le « Frat Pack » par les fans ou les critiques. Il comprend Ferrell, Steve Carell, Jack Black, Ben Stiller et de nombreuses autres voix éminentes de leur génération. Les rôles les plus récents de Koechner à la télévision grand public comprenaient le rôle de Bill Lewis dans The Goldbergs et de Bob Pogo dans F Is for Family.

Koechner partage cinq enfants avec son ex-femme Leigh, mais il a demandé le divorce en 2020. On ne sait pas où en est la famille dans cette procédure. Koechner doit comparaître devant le tribunal pour cette prétendue conduite en état d’ivresse le 30 mars.