La photo dramatique dirigée par Michael Keaton de Netflix mérite une date de sortie et une affiche 10z viral

Netflix a annoncé la date de sortie de son prochain long métrage biographique intitulé Valeur, avec Michael Keaton, Stanley Tucci et Amy Ryan. Le drame post 11 septembre devrait faire ses débuts le vendredi 3 septembre. L’annonce de la date est également intervenue avec la sortie de la première affiche d’art clé que vous pouvez consulter ci-dessous, nous offrant notre premier aperçu des personnages du trio principal. .

Un avocat apprend une leçon d’empathie lorsqu’il est confronté à la tâche presque impossible de déterminer comment indemniser les familles qui ont subi des pertes incalculables à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Sur la base d’événements réels, WORTH arrive sur Netflix le 3 septembre. pic.twitter.com/QHqicVMm0m – NetflixFilm (@NetflixFilm) 2 août 2021

Basé sur des faits réels, Valeur est un rappel émouvant du pouvoir de l’empathie et de la valeur des relations humaines. Dans le film, à la suite des horribles attentats de 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone, le Congrès nomme l’avocat et médiateur de renom Kenneth Feinberg pour diriger le Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre. Chargés d’allouer des ressources financières aux victimes du drame, Feinberg et le chef des opérations de son cabinet, Camille Biros, font face à l’impossible tâche de déterminer la valeur d’une vie pour aider les familles qui ont subi des pertes incalculables. Lorsque Feinberg se serre les coudes avec Charles Wolf, un organisateur communautaire pleurant la mort de sa femme, son cynisme initial se transforme en compassion alors qu’il commence à apprendre les véritables coûts humains de la tragédie.

Le film sera dirigé par Michael Keaton, Stanley Tucci et Amy Ryan. Il mettra également en vedette Tate Donovan, Shunori Ramanathan, Talia Balsam, Laura Benanti, Marc Maron, Ato Blankson-Wood, Chris Tardio, Carolyn Mignini et Victor Slezak.

Valeur est réalisé par Sara Colangelo à partir d’un scénario écrit par Max Borenstein. Il est produit par Keaton, Borenstein, Marc Butan, Anthony Katagas, Michael Sugar, Bard Dorros et Sean Sorensen.