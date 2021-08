la photo du couple qui a paralysé les réseaux

Les images, qui semblent avoir été prises le même jour que les acteurs portent les mêmes vêtements, surviennent quelques jours après que le couple a été surpris en train de filmer une scène tendue dans les rues de Manhattan. Ils portaient tous les deux des couleurs sombres et des vêtements de cérémonie, mais aucun d’eux ne portait leurs alliances. Les fans de «Sex and the City» ont vu Carrie et Big monter et descendre, et les fans craignent que «And Just Like That» puisse suivre leur divorce.

Noth a dû être convaincu de revenir en tant que Mr. Big. Après six saisons et deux films. “C’était une sorte de négociation créative parce que je n’avais vraiment plus l’impression d’avoir quelque chose à offrir dans ce rôle”, a déclaré l’acteur à Yahoo Finance Live en juin. “Me sentí como si lo hubiera hecho, pero (el productor ejecutivo) Michael Patrick King es un escritor increíble y tiene ideas creativas increíbles, y una vez que nos reunimos y hablamos sobre el potencial de lo que podíamos hacer con el personaje, Estaba todo Dans”.

“And Just Like That” mettra en vedette de nombreux personnages nouveaux et récurrents, mais Samantha Jones sera absente. HBO a confirmé que le personnage de Kim Cattrall n’était pas impliqué.