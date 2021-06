La photo du “YosStop” détenu est publiée ; Elle a été arrêtée pour délit de pédopornographie – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Ce soir, le bureau du procureur général de la ville de Mexico (FGJCDMX) a publié une déclaration et une photo, où l’on peut voir la youtubeuse Yoselinne Hoffman, mieux connue sous le nom de « YosStop », après son arrestation pour délit de pédopornographie.

Dans le communiqué, le parquet de la capitale a indiqué que l’influenceur se trouvait dans le quartier de Narvarte.

« Dérivant du travail de terrain et d’armoire effectué par des éléments de la Police d’enquête (PDI), il a été possible de localiser la femme dans le quartier Narvarte Poniente, pour laquelle le représentant social du Bureau d’enquête sur les crimes sexuels a demandé et obtenu un mandat de perquisition pour remplir l’ordonnance du tribunal », lit-on dans le rapport.

Pour cette raison, elle a été transférée pour obtenir un certificat médical et, plus tard, admise au Centre de réinsertion sociale des femmes de Santa Martha Acatitla. « Après avoir été notifiée du mandat d’arrêt à son encontre et informée de ses droits, la femme appréhendée aujourd’hui a été transférée pour être médicalement certifiée puis admise au Centre de réinsertion sociale pour femmes de Santa Martha Acatitla, pour être mise à la disposition du juge de contrôle qui l’a requis. ”.

« Le FGJCDMX continue de renforcer et oriente ses actions vers la réalisation d’une administration de la justice qui garantit un accès rapide et effectif à la justice pour les filles, les garçons et les adolescents, réitérant ainsi sa priorité à la prise en charge des victimes avec une approche différenciée spécialisée », ajoute le communiqué. .

Enfin, la youtubeuse est présumée « innocente et sera traitée comme telle à toutes les étapes de la procédure, tant que sa responsabilité ne sera pas déclarée au moyen d’un jugement rendu par l’organe juridictionnel, dans les termes indiqués dans le Code National. des procédures pénales”.

En mars dernier, la youtubeuse a été dénoncée pour le délit de pédopornographie et de viol égal contre la jeune Ainara “S”.

Cela a été publié sur le compte Instagram de la jeune fille, qui a téléchargé dans ses histoires ce qu’elle avait fait, ainsi qu’une image de la plainte légale que son équipe d’avocats a présentée contre l’influenceur et contre cinq autres personnes : Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A et Patricio A.