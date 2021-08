La photo finale de Charlie Watts émerge ⋆ 10z viral

in

LONDRES, ROYAUME-UNI. (LE DÉCOMPTE) – Pierres qui roulent le batteur Charlie Watts est photographié pour la dernière fois après avoir assisté à un événement caritatif avec sa femme, Shirley Ann Shepherd.

Shepherd est la femme de Charlie depuis 57 ans.

Le couple a souri ensemble lors d’un événement pour la fondation pour chiens Forever Hounds Trust en mai 2020 dans l’une des dernières photos de Watts avant sa mort.

Bernard Doherty a déclaré mardi que Watts “est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée entouré de sa famille”, rapporte AP.

“Charlie était un mari, un père et un grand-père chéri et aussi en tant que membre des Rolling Stones l’un des plus grands batteurs de sa génération”, a déclaré Doherty.

Watts avait annoncé qu’il ne ferait pas de tournée avec les Stones en 2021 en raison d’un problème de santé indéfini.

