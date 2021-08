La photo la plus attendue des fans de Manchester United

in

31/08/2021

Le à 22:55 CEST

Le retour de Cristiano Ronaldo met Manchester United dans une autre dimension. Le Portugais revient dans le club avec lequel il a fait irruption dans le football européen, redonner l’illusion à certains fans qui rêvent désormais de remporter à nouveau le Premier ministre.

Dans un marché de signatures d’infarctus, la signature de Cristiano Ronaldo a fait s’effondrer toute l’actualité sportive. Quand il a semblé que sa signature était liée à l’éternel rival, une conversation avec Ferguson a renversé la vapeur d’un footballeur qui débarque à Old Trafford 12 ans plus tard, après avoir remporté cinq Ballon d’Or.

A défaut de connaître le numéro qu’il portera la saison prochaine, le footballeur surprend les fans avec le premières images avec le maillot de Manchester United.

Il est 𝗯𝗮𝗰𝗸 ici et il est 𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹 parfait ❤️ # MUFC | @Cristiano pic.twitter.com/ehzEQxiCRt – Manchester United (@ManUtd) 31 août 2021

Cristiano Ronaldo vivra sa deuxième étape en Angleterre avec l’équipe qui a fait de lui l’un des meilleurs footballeurs de l’époque. Au cours des six premières saisons, il a marqué 118 buts en 293 matchs. Maintenant, signe pour deux ans et aspire à augmenter les chiffres déjà atteints et devenir l’un des meilleurs buteurs du club. Le record actuel est joué par Rooney avec 250 buts.

Maintenant, le footballeur s’est adressé aux supporters de United avec une lettre très émouvante; “Ma première ligue nationale, ma première Coupe, ma première convocation en équipe portugaise, ma première Ligue des Champions, mon premier Soulier d’Or et mon premier Ballon d’Or, tIls sont tous nés de cette connexion spéciale entre les Diables Rouges et moi« a écrit le footballeur.L’histoire a été écrite dans le passé et l’histoire s’écrira à nouveau. Vous avez ma parole !”, a ajouté le footballeur.