La photo la plus détestée de son père devient virale grâce à Photoshop

La photo de famille parfaite n’existe pas. Plus il y a de personnes sur la photo, plus il est probable qu’un des protagonistes se plaigne de la photo. Il peut y avoir des milliers de raisons : les yeux fermés, une expression étrange, un mauvais souvenir de cette journée… Mais, même si ce n’est pas parfait, la chose habituelle est que la photo se termine encadré et placé sur le mur d’un membre de la famille. Eh bien, un TikToker a montré qu’il est possible d’avoir une photo de famille parfaite. La seule condition pour l’obtenir est de mettre un peu de la magie du montage au milieu.

De la peinture dans le salon au viral sur TikTok

Kyle Scheele a grandi dans la maison de ses parents avec un photo de famille très particulier.

« Sur la photo, nous avons mon père, ma mère, mon frère, mes cousins, mes oncles et moi », a déclaré Schele. «Mon père déteste cette photo de toute son âme car pour une raison inconnue de nous tous, le photographe lui a fait inclinez la tête seulement devant lui. Et il ne l’a su que lorsque la photo a été développée et imprimée.

Mais bien sûr, que ton père n’ait pas apprécié la photo ne veut pas dire que l’image n’a pas valeur sentimentale. Sa mère a toujours voulu que le portrait de famille soit sur le mur du salon, ce qui fait que cet homme a vu son malheureux poser sur la photo depuis plusieurs décennies.

Heureusement pour la famille Scheele, Kyle connaît Photoshop. Et si vous qui nous lisez savez aussi quelque chose sur ce programme, vous avez peut-être pensé que la résolution de l’image est un jeu d’enfant. Et Kyle aussi.

Balayage la photo dans la plus haute résolution possible, importé l’image numérique sur son MacBook et l’a ouvert dans Photoshop. En quelques secondes, il a fait une sélection sur la tête de son père, a appliqué une transformation et corrigé l’angle la nuque pour redresser complètement la vue de son père. Résolu ?

Lui donner la touche troll

Kyle aurait pu simplement enregistrer l’image, l’imprimer et coller l’échange sur l’original, mais cela aurait été une solution trop basique et ne serait jamais devenu un phénomène viral. Maintenant que la pose de son père était correctement alignée, Kyle a répété le processus, mais cette fois, pour gâcher l’image, c’est-à-dire d’incliner un peu leur regard vers le reste de la famille. Le résultat? Le rêve de son père. Maintenant, il est le seul qui se révèle bien sur la photo de famille susmentionnée.

L’étape suivante consistait à faire imprimer et encadré la photographie. C’est fait, Scheele a offert le cadeau à son père en disant à haute voix les mots suivants : « Il y a une photo dans cette maison que mon père n’a jamais aimée. Cette année, j’ai réalisé que j’avais le pouvoir de le réparer. Immédiatement après, son père a retiré le papier d’emballage et a commencé à lui faire rire, ce qui finira par infecter sa mère aussi.

La vidéo complète du processus d’édition de l’image et la réaction de sa famille est téléchargé sur TikTok et YouTube depuis janvier de cette année, même si ce n’est que maintenant que cette affaire a été viralisée par les réseaux sociaux.