La photo la plus énigmatique de Denisse Novoa

Les athlètes qui sont passés par les différentes éditions de la réalité sportive de Telemundo, Exatlon États-Unis, quel que soit le niveau de réussite de leur participation, finissent toujours par devenir des personnalités, quel que soit le rythme de leurs carrières respectives, la plateforme et la visibilité qu’ils ont. acquérir en compétition télévisée, est le meilleur moyen d’entreprendre de nouveaux chemins, toujours main dans la main avec leurs centaines de milliers d’adeptes, qui les accompagnent avec ferveur dans chacune de leurs démarches après la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ».

Denisse Novoa : La Panthère gâtée d’Exatlon États-Unis

Quand on parle de ces guerriers, qui ont laissé une marque indélébile sur les sables féroces de la République dominicaine, où se déroule la compétition depuis sa création, il y en a un en particulier qui me vient à l’esprit, et c’est clair, Denisse Novoa, c’est Exatlon États-Unis, et tout ce que représente la compétition.

La belle et talentueuse athlète d’origine mexicaine et née à Veracruz, a marqué un avant et un après à Exatlon aux États-Unis puisqu’elle a mis le pied sur les circuits. Ce n’est pas en vain qu’elle a été surnommée “La Pantera”, un nom qui lui convient parfaitement non seulement pour ses yeux d’un bleu profond, mais aussi pour la précision précise avec laquelle elle a abordé chacun des circuits en premier, lors de la troisième saison, où elle se dirigeait pour triompher, mais en raison d’une blessure difficile, elle a dû non seulement quitter la compétition quelques jours avant la grande finale, mais aussi subir une intervention chirurgicale et un long processus de rééducation qui l’ont ramenée à 100 %.

Après avoir traversé la cinquième saison, Denisse Novoa, comme elle nous l’a confié dans une interview en direct qu’elle a eue avec la communauté Exatlon United States of NowMismo sur Facebook, est prête à relever de nouveaux défis et à mettre tous ses efforts dans des projets qui grandissent professionnellement et spirituellement.

Pantera, qui était au moment de la conversation à “La Isla del Encanto”, Porto Rico, nous a avoué combien elle aime voyager, et combien la mer est importante pour elle, pas en vain nous la voyons très souvent profiter de la plage, et même en profitant pour faire quelques-uns de ses programmes d’exercices rigoureux pour maintenir la silhouette enviable et sa résistance physique irréprochable qui le caractérisent.

Dans le texte qui accompagne cette photo, Denisse a précisé non seulement sa force physique, mais son sens de l’humour, car elle a assuré que même si la photo a l’air très artistique, avoir les mains sur les pierres fait très mal, mais comme toujours, le l’anecdote l’a abordé d’une manière très amusante. “Tu es un champion ayayaiii seulement toi” a écrit l’un de ses followers.

Le secret de la photo la plus énigmatique de Denisse Novoa

Au milieu de l’entretien que nous avons eu avec Denisse, nous avons voulu approfondir un peu l’une de ses photos qui a le plus attiré l’attention, il s’agit de son œil bleu au milieu de ce qui semble être un papier déchiré. Ici, il nous a dit que c’était une idée qui lui est venue à l’esprit avec un couple de créatifs avec qui il travaille fréquemment dans la ville de Miami.

Sur cette photo, les commentaires ont été rapides : “Déesse” certains de ses admirateurs l’appelaient, tandis que d’autres louaient la profondeur de son regard.

Quelle jolie panthère !

