La photo montre la mini encoche de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13, environ 30% plus petite en largeur

Bien que la conception générale du châssis de l’iPhone 13 cet automne semblera presque identique à celle de la série iPhone 12, la rumeur est parvenue à un consensus selon lequel l’encoche se rétrécit.

L’encoche d’affichage est apparue pour la première fois sur la gamme iPhone avec l’iPhone X en 2017, lorsque Apple a considérablement réduit les cadres de l’écran. La conception et la taille de l’encoche sont restées inchangées avec les trois générations d’iPhone suivantes. Il semble que cette année, Apple soit enfin prêt à apporter des améliorations de conception dans ce domaine …

Sur la base d’images partagées par DuanRui sur Twitter, nous pouvons voir l’encoche de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini au moyen de prétendus protecteurs d’écran pour les modèles. DuanRui les appelle des «échantillons de films», ce qui peut être une erreur de traduction.

En corroboration avec les rapports précédents, les images montrent comment l’encoche devient plus petite en largeur alors que la hauteur de l’encart reste à peu près la même. Apple atteint la plus petite largeur d’encoche en soulevant l’écouteur vers le haut et dans le cadre supérieur de l’écran. Les images montrent comment les protecteurs d’écran s’adaptent à ce changement.

En superposant des photos d’un iPhone 12, on peut estimer la différence de taille proportionnelle. La nouvelle encoche a une largeur inférieure d’environ 30% à celle de son prédécesseur. Cela signifie que les clients de l’iPhone 13 auront un peu plus d’espace d’écran global pour afficher le contenu. Cependant, il est surtout considéré comme un changement esthétique pour rendre la conception de l’iPhone légèrement plus moderne face à la concurrence des smartphones Android, dont beaucoup sont déjà passés aux découpes d’affichage de style perforé.

Pour l’iPhone 13, les clients peuvent s’attendre à la conception itérative plus petite de l’encoche illustrée ci-dessus. En 2022, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple passerait à un écran perforé avec une découpe circulaire plus petite. Cela correspondrait à ce que plusieurs smartphones Android proposent déjà dans les combinés de milieu à haut de gamme.

En 2023, Kuo a déclaré qu’Apple pourrait être en mesure de fabriquer un iPhone sans encoche d’aucune sorte en déplaçant l’ensemble du système de caméra frontale sous l’écran.

