La photo montre Ola Osundairo travaillant Gay Pride Parade en costume de Troie

Ola Osundairo dit qu’il n’est pas homophobe Jussie Smollett prétend qu’il l’est, et nous avons la photo qu’il a montrée au tribunal pour le prouver.

Ola et Abel Osundairo a témoigné jeudi dans l’affaire Smollett, parmi les questions directement liées à l’affaire, Ola a également travaillé pour lutter contre les précédentes affirmations de Jussie selon lesquelles il était homophobe.

Ola a déclaré au tribunal que Jussie en était plein, et qu’il avait beaucoup de respect et d’expérience avec la communauté gay … travaillant comme videur dans un club gay et même marchant dans un défilé de la fierté de Chicago il y a des années « distribuant des préservatifs et fléchissant » en tant que guerrier troyen pour promouvoir les préservatifs troyens.

Nous avons obtenu la photo qu’Ola a partagée avec le tribunal, et vous pouvez non seulement le voir, mais aussi son frère Abel torse nu et paré d’un équipement de Troie.

Evidemment, on ne sait pas pour l’instant si la photo a laissé une impression sur le jury… mais c’est certainement un élément de preuve unique.