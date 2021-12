La photo NSFW de Madonna mène à une leçon d’histoire sexuelle sur Nancy Reagan

Une tentative d’attaque contre Madonna et ses choix risqués à 63 ans s’est transformée en une leçon sur Internet dans la vie intime de l’ancienne première dame Nancy Reagan à l’époque hollywoodienne. Selon BroBible, Abby Shapiro, sœur du maestro de Daily Wire Ben Shapiro, s’est rendue sur Twitter pour comparer Madonna à 63 ans, à peine vêtue d’une séance photo osée, à l’ancienne FLOTUS Nancy Reagan à 64 ans, entourée de sa famille et de son mari, le président Ronald Reagan.

La mission était accomplie si l’objectif était de devenir viral et d’attirer l’attention. S’il s’agissait de souligner que Reagan est un saint par rapport à l’icône de la musique sexualisée, ce fut un échec total. Les utilisateurs de Twitter ont commencé à se moquer de Shapiro, l’utilisateur Zach Hetzel retirant les enregistrements pour montrer que Reagan était heureusement en phase avec sa sexualité pendant ses jours à Hollywood.

pic.twitter.com/ta1303wzKd – Zach Heltzel (@zachheltzel) 10 décembre 2021

Hetzel a partagé un extrait d’une chronique de Village Voice examinant la biographie de Kitty Kelley sur l’ancienne première dame. Le livre prétend que Reagan était bien connue à l’époque de la MGM pour ses talents sexuels. « Rien ne dit » chic « comme opposer les femmes les unes aux autres et faire honte aux femmes de paraître vieillir », a écrit un utilisateur en réponse. Rien de tout cela n’est justifié et cela frise le pire type de comportement en ligne, mais les circonstances l’ont aidé à décoller en ligne.

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement fait des blagues et loué Reagan avec des surnoms essentiels. D’autres n’étaient pas disposés à accepter la réalité à propos de la Première Dame et ont continué à poster en signe de protestation tout en se plaignant d’avoir appris « sans consentement ».

D’autres utilisateurs ont emprunté une autre voie pour critiquer Shapiro en soulignant le bilan social des deux femmes, en particulier leur réaction à la crise du sida dans les années 1980. « J’ai choisi celui qui n’a pas laissé des milliers de personnes mourir du sida », a écrit l’un d’eux.

« Double standard de côté, [Madonna’s] donné des millions à des associations caritatives contre le sida, à la lutte contre la pauvreté et les difficultés endurées par les orphelins du Malawi, à Bill Gates’s Philanthropy Partners pour accélérer la création, la production et la distribution de vaccins et à des groupes comme V Day, qui lutte contre la violence envers les femmes », a ajouté l’utilisatrice Lesley Abravanel, selon Unilad .

En plus de tout cela, les commentaires de Shapiro et le choix de la photo utilisaient des images que Madonna utilisait à l’origine pour critiquer la censure et sexualiser les femmes à tout prix. « [We] vivre dans une culture qui permet de montrer chaque centimètre du corps d’une femme, à l’exception d’un mamelon. Comme si c’était la seule partie de l’anatomie d’une femme qui pouvait être sexualisée », a-t-elle écrit sur la photo de Thanksgiving.