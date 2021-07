La photo NSFW des sauveteurs de Disney a secrètement présenté la photo NSFW en arrière-plan d’une scène

Il y a beaucoup de rumeurs et de spéculations sur des références inappropriées dans les films Disney, mais l’une de ces légendes est vraie. En janvier 1999, Disney a rappelé des copies de The Rescuers sur une vidéo personnelle parce que deux images incluaient l’image d’une femme aux seins nus. Les images faisaient apparemment partie du film depuis sa sortie initiale en 1977, mais n’ont pas été vues dans la première vidéo à domicile en 1992.

Trois jours après la sortie de la vidéo personnelle de The Rescuers en 1999, Disney a annoncé le rappel de 3,4 millions d’exemplaires parce que les employés avaient trouvé une image « répréhensible » dans le film, a rapporté l’Associated Press à l’époque. Il a été découvert plus tard qu’il y avait deux images simples pendant le vol de Bianca (Eva Gabor) et Bernard (Bob Newhart) à bord d’Orville l’Albatros (Jim Jordan) à travers New York, où une image d’une femme aux seins nus pouvait être vue dans un la fenêtre. Les images ne pouvaient pas être vues à vitesse normale et n’étaient pas vues dans la vidéo de 1992 car elles provenaient d’une autre impression, a déclaré Disney à l’époque.

L’image NSFW a été incluse dans les sorties en salles de 1977, 1982 et 1989, a déclaré Disney. L’image ne pouvait pas non plus être vue dans les salles de cinéma, avec les impressions lues à la vitesse habituelle de 24 ips. Disney a déclaré que ses animateurs n’étaient pas responsables de l’image, affirmant seulement qu’elle avait été ajoutée au cours du processus de post-production. “C’est quelque chose qui a été fait il y a plus de 20 ans”, a déclaré une porte-parole de Disney à l’AP. Les sauveteurs ont ensuite été réédités sans les images douteuses.

L’angle intéressant de la controverse de The Rescuers est qu’elle n’était jamais bien connue jusqu’à ce que Disney annonce le rappel. Bien que The Rescuers ait été un grand succès lorsqu’il est sorti en salles en 1977 et a même obtenu la première suite produite par la principale unité d’animation de Disney, The Rescuers Down Under, en 1990, il a été éclipsé aujourd’hui comme certains des autres classiques bien-aimés de Disney. Comme le souligne Snopes, vous ne pouviez voir les images nues que si vous saviez quand exactement elles se présentaient. Certains sceptiques pensaient que Disney avait fait cette annonce uniquement pour augmenter les ventes de The Rescuers en vidéo. En 1999, Disney a déclaré que le rappel visait “à tenir sa promesse envers les familles en qui nous pouvons faire confiance et compter sur la marque Disney pour offrir le meilleur du divertissement familial”.

D’autres scandales Disney impliquant des images ou des messages perçus comme inappropriés sont souvent des cas de personnes lisant trop dans les choses. L’un des plus célèbres est le nuage “SEX” dans Le Roi Lion. Dans un plan, Simba est censé tomber sur une falaise, créant un nuage de poussière avec les lettres “SEX”. L’animateur Tom Sito a déclaré plus tard qu’il était censé épeler “SFX” en hommage au département d’art et d’effets spéciaux. Cependant, lorsque Disney a réédité Le Roi Lion dans les salles IMAX en 2002 et sur DVD en 2003, Disney a édité le film afin que Simba crée un nuage de poussière sans lettres discernables.