La photo personnelle de Ronda Rousey devient virale

La légende de l’UFC Ronda Rousey a longtemps été éloignée des arts martiaux mixtes, mais elle exerce toujours une influence majeure sur la population en général.

L’impact de Rousey sur l’air du temps culturel à son apogée était si intense qu’elle a développé un énorme succès sur les réseaux sociaux.

L’un des endroits où sa portée est la plus forte est Instagram, où elle compte plus de 14 millions de fans.

Cela, entre autres raisons, explique en grande partie pourquoi une photo personnelle qu’elle a publiée sur la plateforme est récemment devenue virale.

La photo en question montre sa nouvelle fille, La’akea Makalapuaokalanipõ Browne.

« Nos garçons m’ont demandé l’autre jour comment je vais nourrir Pō dans l’avion lorsque nous l’emmenons avec nous à Hawaï », a-t-elle écrit dans la légende.

« Et j’étais comme » euhhh, de la même manière que je le fais toujours « 🤷🏼‍♀️Puis il m’est venu à l’esprit qu’ils n’avaient probablement jamais vu personne allaiter auparavant et n’étaient pas sûrs que cela soit approprié en public. La maternité est une merde dure à cuire, primitive et magnifique qui ne devrait pas être cachée. Cela m’étonne toujours que mon corps ait assemblé cette petite personne, l’ait poussée dehors et fasse maintenant tout ce dont elle a besoin pour s’épanouir Il n’y a vraiment pas de quoi avoir honte, c’est quelque chose dont il faut se vanter 🤰🏼👩🏼‍🍼

Le message de Rousey a reçu un soutien écrasant sur les réseaux sociaux de la part des mères et des non-mères.

Le sujet de pouvoir allaiter dans un état confortable, sans aucune sorte de restrictions ou de limitations, est proche et cher à beaucoup de femmes.

La carrière de MMA de Rousey est évidemment loin derrière elle, mais il sera intéressant de voir si elle revient finalement à la WWE à un moment donné. Ses revenus de carrière suggèrent qu’elle n’a pas à faire quelque chose qu’elle n’a pas vraiment envie de faire, mais elle semblait vraiment aimer être une lutteuse professionnelle.

De plus, la vidéo qu’elle a envoyée il n’y a pas longtemps sur la WWE semble suggérer un désir de revenir dans une certaine mesure.

Rousey reviendra-t-il finalement à un anneau, n’importe quel anneau, à un moment donné dans un avenir prévisible ? Le temps nous le dira.

