La photographe Chloe Gaget explore le travail de son père dans la série ReVision – WWD

Pour Chloé Gaget, 20 ans, la photographie a toujours fait partie de sa vie. En grandissant, elle a assisté à de longs shootings éditoriaux de beauté en regardant son père, le photographe Bruno Gaget, travailler avec des clients comme L’Oréal, Redken et Condé Nast.

Bien qu’elle ait grandi en tant qu’assistante photo officieuse, elle n’a pas vraiment pris d’appareil photo avant le lycée lorsqu’elle a suivi son premier cours de photographie et est immédiatement tombée amoureuse. Gaget plaisante en disant qu’elle ” n’était pas géniale au début “, en prenant des photos de choses auxquelles vous pouvez vous attendre, comme les ” photos habituelles du coucher de soleil ” ou ” des photos aléatoires d’amis “. Bien que ses compétences n’étaient peut-être pas encore toutes là, la passion de Gaget pour la photographie l’était, et elle a étudié la photographie à SUNY Purchase pendant deux ans, avant de s’inscrire à un programme plus pratique à la New York Film Academy en 2020.

Là, Gaget a suivi un cours intitulé Essai photographique dans lequel on lui a confié la tâche de raconter son histoire à travers des photos. Inspirée par le travail d’Elinor Carucci, qui s’insère souvent elle-même et des membres de sa famille dans le travail pour mieux raconter son histoire, Gaget a décidé de recréer et de moderniser les photographies de son père, dont certaines ornaient les murs de sa maison. Elle a entrepris d’imiter son travail pour tester ses compétences techniques et montrer son style unique à travers une série intitulée “ReVision”, sur laquelle elle a travaillé entre septembre 2020 et janvier 2021.

Son processus a commencé par une chasse aux images. Elle était limitée en termes de ce à quoi elle avait accès. Bien qu’elle ait contacté son ex-père au cours du processus, il ne lui a pas fourni de documents supplémentaires. Par conséquent, sa série est composée de 10 recréations photographiques de tirages originaux dans sa maison ou d’œuvres qu’elle a pu trouver en ligne.

Pendant cinq mois, Gaget s’est totalement immergée dans le projet. “J’ai épinglé les photos sur mon mur, ses tirages originaux, et je les ai étudiées chaque jour”, a-t-elle déclaré. “Je passais devant eux chaque fois que j’entrais ou sortais de ma porte et j’essayais vraiment de comprendre d’où venait la lumière, les ombres, comment le maquillage était fait.”

Bien qu’il s’agisse de recréations des estampes originales de son père, le travail de Gaget diffère du sien stylistiquement. Elle a demandé à ses amis proches de jouer le rôle de modèles et a même posé elle-même sur certains clichés. Gaget et ses amis se blottissaient autour de miroirs pour se maquiller, se référant aux images originales.

« Les imperfections de mes photos et le fait que ce ne sont évidemment pas de vrais modèles, c’est très brut. Cela y ajoute une certaine émotion. C’est presque enfantin d’une certaine manière, car tout n’est pas parfaitement propre et c’est un peu plus abstrait que son travail ne l’était ou ne l’est », a déclaré Gaget. “Ce genre d’ajoute juste quelque chose de plus moderne, et c’est aussi une partie de moi.”

Pour Gaget, ce projet était une question de force et de croissance, lui permettant de perfectionner ses compétences techniques comme l’éclairage et de lui servir de catharsis créative, tout en explorant sa relation avec son père. L’expérience l’a également rapprochée de sa sœur et de sa mère, vers qui elle s’est tournée pour obtenir des questions et des conseils. «Ma mère m’a vraiment aidé à faire avancer ce projet», a déclaré Gaget à propos de sa mère, qui s’est souvenue de détails sur le travail de Bruno Gaget et son approche. Elle figure également dans l’une des photos recréées par Gaget.

Bien que cette série, comme une grande partie du travail de Gaget, explore un moment précis de sa vie, elle espère qu’elle inspirera les téléspectateurs et leur montrera «une lumière au bout du tunnel».

“La grande chose que je voudrais que les gens voient, c’est que tout obstacle qui se produit tout au long de votre vie, vous pouvez le surmonter avec du temps et des efforts”, a déclaré Gaget. « Une chose qui est vraiment vraie pour ce projet est la beauté globale. Tout ce que vous pourriez traverser peut être magnifique de l’autre côté. »