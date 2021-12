La photographe franco-suisse Sabine Weiss est décédée à 97 ans

La photographe franco-suisse Sabine Weiss, qui a fait la chronique du changement social dans ses photos pendant près de huit décennies, est décédée à l’âge de 97 ans dans sa maison parisienne, a annoncé mercredi sa famille.

Weiss était le dernier de l’école de photographie humaniste française qui comprenait Robert Doisneau, Willy Ronis et Brassai.

Pionnier de ce qui deviendra plus tard la photographie de rue, Weiss a capturé la condition des gens ordinaires, souvent à l’extérieur, dans un ensemble d’œuvres qui a été montré dans de grandes rétrospectives à travers le monde.

Elle était également très demandée en tant que portraitiste d’artistes, dont les compositeurs Benjamin Britten et Igor Stravinsky, le violoncelliste de renom Pablo Casals et le peintre français Fernand Léger.

« Dès le début, je devais vivre de la photographie, ce n’était pas quelque chose d’artistique », a déclaré Weiss à l’. dans une interview en 2014, ajoutant qu’elle avait commencé à prendre des photos en 1942.

« C’était un métier, j’étais une artisane de la photographie », a-t-elle déclaré.

Weiss est née en Suisse et a déménagé à Paris en 1946, et elle est ensuite devenue citoyenne française.

Son travail est exposé dans les collections permanentes de plusieurs musées de premier plan, dont le Museum of Modern Art et le Metropolitan Museum of Art de New York, et le Centre Pompidou à Paris.

