La phrase du virologue à la mode qui sera reprise aux repas de Noël

25/12/2021

Agir à 11:11 CET

J. Morales

C’est, sans aucun doute, l’une des grandes voix autorisées dans cette pandémie mondiale que nous subissons causée par le covid-19. Le plus prestigieux virologue allemand, drosten chrétien, a lancé une réflexion plus qu’intéressante sur l’émergence de l’omicron, comment l’arrêter et ce qu’il peut provoquer chez les personnes non vaccinées. Quelques mots que l’on entendra ces jours-ci, c’est sûr, lors des repas de Noël.

« Quiconque le peut doit recevoir une dose de rappel maintenant. Toutes les personnes non vaccinées doivent s’asseoir et réfléchir très attentivement si elles veulent vraiment continuer comme ça, au vu de ce nouveau danger.« , a-t-il récemment assuré Drosten.

Drosten considère qu’omicron peut être plus grave que n’importe laquelle des mutations que nous connaissons déjà à ce jour, bien qu’il n’y ait pas encore suffisamment de données pour l’affirmer catégoriquement. Ce que cette éminence allemande est clair sur sa vitesse de transmission. « C’est nettement plus rapide que ce à quoi nous étions habitués avec la variante delta », ont été ses déclarations faisant référence à sa facilité de transmission.