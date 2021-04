La physique fondamentale surmonte la barrière de la gravité

14/04/2021 à 08h00 CEST

Des chercheurs allemands ont montré que le cinquième état de la matière peut être atteint dans l’espace et aussi que l’ondulation des atomes peut être mesurée en microgravité.

Ils ont réussi deux expériences différentes: la première pour atteindre le condensat de Bose-Einstein à bord d’une fusée, et maintenant en certifiant l’interférométrie atomique en microgravité.

Ces deux avancées représentent une impulsion considérable pour la recherche en physique fondamentale, car elles surmontent l’interférence de la gravité dans la connaissance des aspects les plus complexes de la matière.

L’interférométrie est une technique par laquelle les ondes se superposent pour provoquer le phénomène d’interférence: elle extrait des informations utiles liées à l’astronomie, à la fibre optique, à la mécanique quantique et à la physique nucléaire, parmi de nombreuses autres applications possibles.

Appliquée aux atomes, l’interférométrie utilise le caractère ondulatoire des atomes pour obtenir des informations, notamment des mesures de la constante gravitationnelle, de la constante de structure fine ou de l’universalité de la chute libre. On pense même qu’il serait utilisé pour détecter les ondes gravitationnelles.

Gérer la gravité

Gérer la gravitéL’un des problèmes de ces mesures précises est l’interférence de la gravité dans les processus ondulatoires. Pour cette raison, il est préférable de mener ces expériences aussi loin que possible de la surface de la terre.

Et maintenant, pour la première fois, une équipe de scientifiques allemands a réussi à réaliser une interférométrie atomique dans l’espace, à bord d’une fusée, à 300 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

L’exploit a montré que les bases technologiques de ces mesures compliquées, si nécessaires à des connaissances scientifiques de pointe, sont possibles non seulement sur Terre, mais aussi dans l’espace. Les résultats sont publiés dans Nature Communications.

Le scénario où ces mesures ont été réalisées est une sonde de la mission MAIUS-1, lancée en janvier 2017 par une équipe de chercheurs de diverses universités et centres de recherche, dirigée par l’Université Leibniz de Hanovre.

Mission spatiale

Mission spatialeLa mission MAIUS 1 (Microgravity Matter Wave Interferometry) est l’une des expériences les plus complexes jamais réalisées sur une fusée. Et il n’a pas seulement servi à tester l’interférométrie des atomes en microgravité.

Lors de leur premier vol, qui a duré environ 15 minutes, les scientifiques ont réussi il y a quatre ans à réaliser environ 100 expériences réussies avec du condensat de Bose-Einstein. Trois ans plus tard, la Station spatiale internationale (ISS) y parviendra également.

Le condensat de Bose-Einstein, également considéré comme le cinquième état de la matière (différent du solide, du liquide, du gaz et du plasma bien connus), se caractérise par son comportement limite: il se déploie entre le monde régi par la physique classique et l’univers quantique. .

Connaître cet état ambigu de la matière aide les scientifiques à mieux comprendre les niveaux les plus élémentaires de la nature, bien que la gravité ait toujours été un problème pour les mesures.

MAIUS-1 est devenue la première mission à surmonter cette difficulté: elle a non seulement généré un condensat de Bose-Einstein dans l’espace, mais aussi la première mission à certifier la validité de l’interférométrie atomique en microgravité.

Nouvelle étape

Nouvelle étapeLa certification de l’interférométrie atomique était basée sur le refroidissement des atomes de rubidium qui est effectué pour obtenir le cinquième état de la matière.

La température est l’un des facteurs déterminants de l’interférométrie, car les mesures peuvent être effectuées avec une plus grande précision et sur des périodes plus longues à des températures plus basses, notent les chercheurs dans un communiqué.

Grâce à cette expérience, de nouvelles études peuvent être développées visant à mesurer le champ gravitationnel de la Terre, à détecter les ondes gravitationnelles et même à tester le principe d’équivalence d’Einstein en microgravité.

Le principe d’équivalence est une dimension essentielle de la théorie de la relativité générale d’Einstein: il indique que tous les corps situés dans le même champ gravitationnel tombent avec la même accélération.

L’enjeu scientifique est de vérifier sa validité dans l’espace, tout comme la formation du cinquième état de la matière en microgravité a été certifiée.

Plus de roquettes

Plus de roquettesPour ce faire, deux autres lancements de fusées, MAIUS-2 et MAIUS-3, sont prévus pour 2022 et 2023: dans ces missions, l’équipe compte utiliser des atomes de potassium, en plus des atomes de rubidium utilisés dans le condensat de Bose. Einstein, pour produire des motifs d’interférence.

En comparant l’accélération en chute libre des deux types d’atomes, un test du principe d’équivalence peut être facilité avec une précision jusqu’alors inaccessible, notent les chercheurs.

Réaliser ce type d’expérimentation, c’est aussi ce que propose BECCAL (Bose Einstein Condensates & Cold Atoms Lab), une installation multi-utilisateurs qui sera lancée en 2025, capable de mener des expériences avec des atomes de Bose Einstein froids et condensés à bord de la Station spatiale internationale. (ISS).

Les chercheurs concluent en notant que les expériences menées à bord du MAIUS-1, et celles qui seront menées à l’avenir, constituent un exemple du domaine de recherche très actif des technologies quantiques, qui comprend également des développements dans les domaines de la communication quantique, capteurs quantiques et informatique.

Référence

RéférenceInterférométrie d’atomes ultra-froids dans l’espace. Maike D. Lachmann et coll. Nature Communications volume 12, numéro d’article: 1317 (2021). DOI: https: //doi.org/10.1038/s41467-021-21628-z

Photo du haut: un exemple de diagramme d’interférence produit par l’interféromètre atomique. ©: Maike Lachmann, IQO.