La Pica de AS, analyse de l’actualité avec perspective La Pica de AS, analyse de l’actualité avec perspective

Les résultats se chevauchent, les débats perdent parfois leur raison et le sport a besoin d’espaces qui contextualisent les jalons et les références qui transforment les événements en histoire. « Le monde du sport a des connotations sociales, culturelles et économiques qui vont bien au-delà des résultats produits sur les terrains de sport. Dans ce podcast, nous essayons de fournir une perspective, une vue d’ensemble, de ce qui se passe dans l’industrie du divertissement sportif « , argumente Pépé Rodriguez, présentateur de cette podcast original de AS Audio.

Pour Pepe Rodríguez (également présentateur dans AS du podcast NBA – Minimum de vétéran et le streaming Three of Discount, avec Aritz Gabilondo et Carlos Forjanes), Le Pica d’AS a une idée claire de l’endroit où se concentrer: « Dans les protagonistes du sport et leurs histoires, dans leurs drames et leurs triomphes, dans le contexte qui les élève ou les enfonce et les conséquences que leurs résultats ont, dans la marque qu’ils laissent dans le présent et aussi dans l’avenir de leur sport « .

Avec Pépé, Les voix des éditeurs d’AS, Cadena SER et EL PAÍS apparaissent dans ce podcast qui reflètent mieux les dernières évolutions, connaissent mieux les protagonistes et véhiculent mieux la valeur humaine qu’apporte le sport. L’une des clés est de le faire dans un format comme le podcast, qui -Dans les mots de Pepe pour AS- « Cela permet de s’éloigner un instant de l’immédiateté et de faire une pause et une réflexion après l’extase du triomphe ou l’agonie de la défaite. »

Premiers thèmes sélectionnés : de Badosa à Kipchoge

Au des épisodes de trente à quarante minutes, avec de nouvelles livraisons tous les mardis et jeudis disponibles sur AS, Podium Podcast et autres plateformes audio, vous pouvez découvrir comment le saison cycliste, quelle est l’importance du triomphe de Paula Badosa à Indian Wells, pourquoi le Temple de la renommée du basket-ball espagnol, comment les Français ont obtenu le Championnat du Monde MotoGP Fabio Quartararo, ce qui fait le marathonien Eliud Kipchoge dans une icône du Kenya et de l’athlétisme ou combien la boxe peut gagner en Espagne avec la victoire remportée par Sandor Martin contre Mikey Garcia en Californie.

Ce sont les premiers sujets sélectionnés dans La Pica de AS, un podcast sportif qui cherche à démêler le sens des résultats, vise à faire un effort pour que l’analyse évite le bruit et « comprenne que le monde du sport est aussi riche en histoires personnelles qu’il est pertinent dans le grand structures sociales et culturelles, politiques et économiques « , expose Pepe, qui conclut : « du plus petit au plus grand, les voix et les plumes les plus proches des événements offrent une perspective et un contexte à ce qui se passe dans les salles de jeu… et en dehors de celles-ci ».