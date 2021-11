Il n’y a aucune logique ce que vous réalisez James Lebron dans sa carrière professionnelle et qui acquiert un statut supérieur en le voyant surpasser en vitesse, en saut et en puissance les jeunes nouveaux arrivants dans la ligue. Dans le triomphe de Les Lakers de Los Angeles sur Houston Rockets, il y a eu une contre-attaque chez le joueur vétéran clairement en infériorité numérique Kevin Porter et Jalen vert, leur faisant voir le niveau qu’il suit et à quel point ils sont loin de pouvoir l’atteindre. Incroyable.

LeBron James (36 ans) enchaîne la contre-attaque contre Jalen Green (19 ans) et Kevin Porter (21 ans)… Le résultat défie la logique de l’âge (via @NBA) : pic.twitter.com/GJyZYlF28L – Alberto de Roa (@TikotDeRoa) 1er novembre 2021