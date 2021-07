La « pièce de deux euros COVID » qui révolutionne les réseaux | Vie

in

Il est probable que dans quelques mois, vous aurez en votre possession une pièce de deux euros avec le coronavirus enregistré dessus.

le Gouvernement d’Andorre Il a surpris ses propres citoyens curieux en annonçant l’émission de deux nouvelles pièces de deux euros commémoratives et de collection. Cela n’aurait pas de plus grand mystère, à moins que l’une de ces pièces ne porte une gravure très particulière et controversée : le coronavirus.

L’annonce vient du ministre des Finances et porte-parole, Eric Jover, qui a présenté hier mercredi une nouvelle émission de pièces commémoratives et de collection. L’un d’eux fait référence au centenaire du couronnement de Notre-Dame de Meritxell et aura un tirage de 70 000 exemplaires.

L’autre monnaie, la polémique, et qui a mis le feu aux réseaux sociaux, Il a une gravure dédiée aux grands-parents et où le coronavirus lui-même apparaît.

Le ministre @JoverEric a expliqué qu’il avait approuvé l’émission de nouveaux formats de pièces en euros pour 2021. Pour un groupe, il commémore les 100 ans du couronnement de Nostra Senyora de Meritxell et per l’altre est pour une reconnexion avec les grands #GouvernerAndorre pic.twitter.com/njTKNcfm9d – Govern d’Andorra (@GovernAndorra) 30 juin 2021

Ils expliquent que cette pièce est dédiée aux grands-parents qui “veulent les valoriser, surtout après que la crise provoquée par COVID-19 a eu un impact important sur ce groupe, à la fois dans l’isolement sanitaire et social”. Cependant, le texte “Prenons soin de nos aînés” est inclus, et 70 000 autres unités seront imprimées.

Malgré l’explication, dans les réseaux sociaux, ils considèrent que ce n’est pas une bonne façon de rendre hommage à nos grands-parents, où beaucoup d’entre eux ont perdu la vie.

Quelques bons euros du covid https://t.co/OppRRkrdoq – Guoo (@ItsMeGuo) 1er juillet 2021

D’un autre côté, il y aura des gens superstitieux qui pourraient même rejeter ce type de pièce avec la gravure de la maladie.

Les deux pièces seront mises en circulation à la fin de cette année, et en principe l’accueil sur les réseaux sociaux a été assez négatif car la plupart des utilisateurs ne comprennent pas que pour rendre hommage aux personnes âgées, le chiffre du coronavirus doit être enregistré.