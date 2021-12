La pièce de monnaie « Cute Dog » Mochi Inu ($MOCHI) comble le fossé entre les memecoins et la finance décentralisée

New York, USA / NY, 15 décembre 2021, Chainwire

Mochi Inu ($MOCHI) est la dernière entrée dans l’écosystème memecoin et se différencie en combinant avec succès à la fois les memecoins et la finance décentralisée (DeFi), deux des sous-secteurs crypto les plus populaires, en un seul écosystème cohérent. De plus, Mochi permettra bientôt aux membres de la communauté de gagner des récompenses de mise et d’accumuler des jetons Mochi à un taux réduit sur un marché obligataire.

Les Memecoins, qui sont principalement axés sur la communauté, ont pris un élan considérable au cours des deux dernières années. DeFi est également devenu un secteur pionnier en matière de crypto-monnaie, avec une valeur totale actuelle verrouillée (TVL) d’environ 260 milliards de dollars (Source : DeFiLlama).

« Le protocole est conçu pour aider les gens ordinaires à participer à la cryptographie et à surmonter bon nombre des obstacles auxquels ils sont confrontés sur les marchés traditionnels », a déclaré Azeem Ahmed, fondateur de Mochi Inu. «Contrairement aux stocks de mèmes, qui semblent souvent supprimés, l’écosystème Mochi DeFi-memecoin a des marchés libres où chaque utilisateur a un accès égal. Et contrairement aux autres memecoins, Mochi est soutenu par un protocole DeFi qui peut inclure le jalonnement, les marchés obligataires et les stablecoins. »

La pièce Mochi est gérée et régie par un code construit sur une infrastructure décentralisée qui permet aux utilisateurs de véritables marchés libres. Contrairement à la plupart des crypto-monnaies, où les achats sont effectués aux prix du marché, les marchés obligataires Mochi peuvent permettre aux utilisateurs de se protéger contre la volatilité en achetant des obligations symboliques Mochi à des taux réduits, qui peuvent être automatiquement mis en jeu pour commencer à gagner des récompenses. Et contrairement à de nombreuses applications décentralisées complexes qui peuvent être difficiles à naviguer, Mochi Inu possède une interface simple et facile à utiliser.

Mochi Inu a été développé pour combler le fossé entre les memecoins et DeFi, offrant aux utilisateurs une jolie pièce meme «doggy» ainsi qu’un accès à un écosystème financier décentralisé.

Mochi Inu est un protocole financier décentralisé, non dépositaire et gouverné de manière autonome, avec une communauté de pièces de monnaie meme «doggy mignon». MOCHI peut être suivi sur CoinMarketCap et CoinGecko. Des informations supplémentaires sont disponibles sur mochi.fi.

