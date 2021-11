La pièce de monnaie Shiba Inu fait face à une «réversion» digne d’une ascension parabolique

Envoyez les jetons de chien à la niche.

C’est le message de certains analystes de crypto-monnaie qui disent que l’augmentation étonnante cette année des jetons sur le thème des chiens comme le dogecoin (DOGE) et le shiba inu (SHIB) ne représente guère plus qu’une mousse spéculative qui pourrait nuire à la crédibilité de l’industrie des actifs numériques à croissance rapide.

Ces « jetons de chien » ou « jetons meme » ont été créés comme une blague mais ont attiré un large public de spéculateurs et de fans. Et par conséquent, elles ne sont toujours pas prises aussi au sérieux que les autres crypto-monnaies qui sont considérées comme les baromètres du mouvement technologique en évolution rapide de la blockchain.

« Nous disons que le plus tôt sera le mieux pour que les pièces de la machine de spéculation subissent une purge, afin de passer au processus d’adoption des actifs cryptographiques dans les portefeuilles d’investissement », a écrit mercredi Mike McGlone, stratège en matières premières de Bloomberg Intelligence, dans une note.

Les derniers appels interviennent alors que DOGE et SHIB se négociaient bien en deçà des sommets historiques atteints cette année.

Au moment de mettre sous presse, le prix DOGE était d’environ 23 cents, en baisse par rapport au sommet historique d’environ 74 cents en mai.

Et la pièce shiba inu – considérée comme un clone dogecoin, utilisant la même race de chien Shiba inu comme mascotte – se vend actuellement autour de 0,00004845 $, en baisse de 45% par rapport au record historique de 0,00008854 $ le 28 octobre, sur la base des données de TradingView .

Prix ​​de la pièce de Shiba

En octobre, SHIB a bondi de 70 % en une seule période de 24 heures pour atteindre une capitalisation boursière déclarée de plus de 39 milliards de dollars. La hausse des prix est intervenue alors qu’une pétition circulait sur le site Web Change.org cherchant à faire figurer SHIB sur la plate-forme de commerce de détail Robinhood.

Les analystes professionnels de la crypto-monnaie restent sceptiques à l’égard de SHIB.

McGlone, qui en 2020 a correctement prédit l’ascension du bitcoin à plus de 50 000 $, a écrit mercredi que le prix du jeton SHIB pourrait faire face à une « réversion digne de sa hausse parabolique ».

L’analyste de Bloomberg a écrit que les jetons shiba inu peuvent être amusants pour les spéculateurs, ayant atteint une capitalisation boursière de près de 40 milliards de dollars et un classement n ° 9 sur CoinMarketCap. Mais l’aspirant dogecoin ressemble à un « exemple d’excès parmi 13 000 cryptos ».

Il a poursuivi en disant que la pièce de monnaie shiba inu présente un « mélange unique d’exploitation, de bon marketing, d’ESG, d’approvisionnement [versus] demande l’économie et le jeu à une échelle mondiale sans précédent 24h/24 et 7j/7, et fait face à une réversion digne de son ascension parabolique. »

« Le fait que le memecoin ait atteint notre radar place le shiba inu au même risque que le dogecoin en mai, juste avant son effondrement », ajoute McGlone.

McGlone a déclaré que la capitalisation boursière combinée du dogecoin et du shiba inu semble dépasser à plusieurs reprises les 80 milliards de dollars ; cela s’est produit plus tôt cette année pendant la période préparatoire d’avril et de mai, puis de nouveau il y a environ un mois.

Crypto Shiba-inu

Dans le rapport, McGlone a comparé la dynamique du chien avec le récent soutien du marché pour le bitcoin (BTC) à environ 60 000 $ et pour l’éther (ETH) à environ 4 000 $.

« Un certain nettoyage des pièces meme pourrait faire pression sur les piliers en tant que partie nécessaire de l’écosystème en évolution et en renforcement », a-t-il écrit.

Mati Greenspan, PDG de Quantum Economics, a déclaré que la crypto-monnaie SHIB n’avait pas encore fait ses preuves.

« SHIB est allé aussi loin que possible sur le battage publicitaire seul », a déclaré Greenspan. « La valeur future ne peut être dérivée que du développement du réseau. Pour commencer, ils devront quitter la plate-forme Ethereum et créer leur propre blockchain, ainsi que d’autres produits.

Baleine SHIB ?

Plus tôt mercredi, un record de transaction sur la blockchain Ethereum a montré un transfert de 170 milliards de pièces SHIB, d’une valeur d’environ 8 milliards de dollars.

La transaction a attiré l’attention du site Web Watcher.Guru, qui a caractérisé les transferts comme un achat effectué par une « baleine », ce qui, dans le jargon de la crypto-industrie, signifie qu’un individu détient une grande quantité de jetons.

Un tweet ultérieur de l’article du compte Watcher.Guru a obtenu 864 retweets et 2 934 likes.

Plus tôt cette semaine, le PDG d’AMC Theatres a déclaré que la chaîne de cinémas accepterait les pièces shiba inu comme paiement via les portefeuilles BitPay dans 60 à 120 jours.

Les développements, cependant, n’ont pas fait grand-chose pour énerver le marché SHIB – laissant le chien endormi mentir, pour ainsi dire.

Au moment de mettre sous presse mercredi, SHIB était apathique.

