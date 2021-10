La pièce de monnaie Shiba Inu permet à Dogecoin de devenir le 8ème plus grand crypto au monde; saute de 155% en sept jours

Shiba Inu a augmenté de 41% au cours des dernières 24 heures. (Image : shibatoken.com)

La crypto-monnaie Meme Shiba Inu (SHIB) est en feu. Lancé en tant que rival basé sur Ethereum à la pièce de monnaie populaire Dogecoin, Shiba Inu a augmenté de 155% son prix au cours des sept derniers jours, passant de 0,00002851 $ à 0,00007445 $, selon les données de CoinMarketCap.com au moment du dépôt de ce rapport. Par conséquent, sa capitalisation boursière est passée de 11,2 milliards de dollars à plus de 42 milliards de dollars au cours de la période pour devenir la 8e plus grande crypto-monnaie au monde, devançant Dogecoin et Polkadot dans le top 10. La pièce meme avait, en fait, atteint sa capitalisation boursière record de 52 milliards de dollars à 8h54 jeudi matin pour devenir la septième plus grande monnaie numérique avant de glisser à la 10e position avec une valeur marchande de 39 milliards de dollars à 11h09. Shiba Inu a augmenté de 41% au cours des dernières 24 heures.

« Le Shiba Inu a grimpé de plus de 1 000 % en un mois. La majeure partie de la croissance est due à d’énormes volumes parmi les publics de détail, à tel point que les volumes ont également dépassé celui de Bitcoin sur la plupart des échanges dans le monde. Le marché anticipe fortement que Shiba Inu soit coté sur Robinhood, ce qui est la force derrière l’élan, cependant, la nature de la pièce est également responsable du rallye soudain. À 1 quadrillion, Shiba Inu a été conçu pour créer et générer une offre abondante, contrairement au Bitcoin. Ainsi, la poussée actuelle repose principalement sur les sentiments des investisseurs de détail », a déclaré à Financial Express Online Gaurav Dahake, fondateur et PDG de Bitbns.

580 000 milliards de pièces Shiba Inu d’une valeur de 41,8 milliards de dollars ont été échangées au cours des dernières 24 heures, contre 667 000 bitcoins d’une valeur de 40 milliards de dollars au cours de la même période, selon les données de CoinMarketCap. La croissance de Shiba Inu est probablement due au soutien croissant à une pétition de Change.org exhortant la bourse de commerce Robinhood à répertorier la pièce Shiba Inu sur son portail. Jusqu’à présent, 3,83 lakhs de signatures ont été enregistrées pour la pétition.

« La flambée du prix du jeton Shiba Inu s’est produite après qu’Elon Musk a tweeté la photo de son nouveau chien de compagnie, Floki, qui est de la même race que celle que nous voyons sur le jeton Shiba Inu. Une autre raison pourrait être le soutien véhément de ses adeptes pour que la pièce soit cotée sur Robinhood. Ces poussées se produisent souvent sur un coup de tête et beaucoup de spéculations sont à la barre, ces jetons sont appelés pièces de monnaie car ils n’ont aucune valeur intrinsèque, mais la valeur qui leur est attribuée en raison de ces facteurs externes – les influenceurs – les rend précieux », Tarusha Mittal, COO & Co-Founder, OroPocket & UniFarm – Member Blockchain and Crypto Assets Council (BACC) a déclaré à Financial Express Online.

Contrairement à Bitcoin, qui est conçu pour être rare, Shiba Inu est intentionnellement abondant – avec un approvisionnement total d’un quadrillion et son écosystème soutient des projets tels qu’un incubateur d’art NFT et le développement d’un échange décentralisé appelé Shibaswap, selon la description de Coinbase. Au moment du dépôt de ce rapport, Shiba Inu manquait d’environ 7 milliards de dollars de capitalisation boursière pour remplacer XRP – la septième plus grande crypto.

