La pièce de monnaie Shiba Inu (SHIB) pompe et voit 2 milliards de dollars échangés après la cotation de Coinbase

Les partisans de la pièce Shiba Inu (SHIB) étaient surpris vendredi matin après que Coinbase, l’un des échanges cryptographiques les plus importants et les plus réglementés au monde, ait répertorié le memecoin sur sa plate-forme.

« SHIB est désormais disponible sur Coinbase et dans les applications Coinbase iOS et Android. Les clients de Coinbase peuvent maintenant se connecter pour acheter, vendre, convertir, envoyer, recevoir ou stocker SHIB », a déclaré la bourse dans un tweet.

Cette décision est légèrement étrange pour Coinbase, qui a historiquement adopté une approche réglementaire d’abord pour répertorier les crypto-monnaies sur sa plate-forme. L’entreprise est également devenue publique plus tôt cette année, la tenant responsable d’encore plus de réglementations et de liaisons maintenant que l’argent public est impliqué.

Coinbase commence cependant à prendre des mesures pour attirer une base plus large d’investisseurs. Il a levé 2 milliards de dollars dans une offre de titres de créance cette semaine pour élargir son offre de produits et a répertorié des « altcoins » à un rythme plus rapide cette année.

«L’une des demandes les plus courantes que nous entendons de la part des clients est de pouvoir acheter et vendre plus de crypto-monnaies sur Coinbase. Nous avons annoncé un processus de liste des actifs, conçu en partie pour accélérer l’ajout de plus de crypto-monnaies », a déclaré Coinbase dans un communiqué. “Nous investissons également dans de nouveaux outils pour aider les gens à comprendre et à explorer les crypto-monnaies”, a-t-il ajouté.

De telles mesures contribuent à renforcer les coffres croissants de Coinbase : il a généré plus de 1,2 milliard de dollars de revenus au premier trimestre 2021, mais en cherche sans doute plus.

Frénésie Shiba Inu

Inspiré par la race de chiens mignons Shiba Inu qui trouvent leur place dans la communauté des mèmes en ligne, Shiba Inu a été lancé en août 2020 par un groupe de développeurs anonymes cherchant à imiter le succès de Dogecoin.

Eh bien, nous sommes heureux de toucher “base” @coinbase 👀 *Clin d’œil* https://t.co/jX2zedmOx7 – Shib (@Shibtoken) 16 septembre 2021

Le jeton n’a pas immédiatement fait son chemin parmi les masses, mais le battage médiatique incessant – en partie motivé par les singeries du PDG de Tesla Elon Musk et sa fascination Dogecoin sur l’application sociale Twitter – a vu le SHIB augmenter de 15 067 601 % par rapport à ses creux de novembre.

C’est suffisant pour transformer chaque 1 000 $ investi dans le jeton en 150 millions de dollars à compter d’aujourd’hui, et encore plus au record historique de SHIB de 0,00003791 $ en mai 2021.

Pendant ce temps, SHIB a pompé près de 35% pour atteindre un sommet quotidien de 0,00000932 $ après la cotation d’hier. Plus de 412 millions de dollars d’échange de jetons entrent dans Coinbase au moment de la publication, et plus de 2 milliards de dollars ont été échangés sur tous les échanges cryptographiques combinés.

