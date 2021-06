La pièce de monnaie Shiba Inu vaut-elle la peine d’investir?

La pièce Shiba Inu SHIB / USD a récemment sauté dans le train des pièces meme vers le succès, attirant des investisseurs du monde entier à la suite de la flambée de la valeur de Dogecoin le 28 avril après qu’Elon Musk en eut tweeté.

Alors le Shiba Inu peut-il monter jusqu’à 0,01$ ? Nous allons voir.

Faut-il acheter Shiba Inu ?

Le 9 mai, SHIB valait 0,00001413 $, mais le 10 mai, sa valeur a doublé après que Shiba Inu a été cotée sur Binance. L’élan s’est reporté au lendemain lorsque Shiba Inu a atteint 0,00003628 $.

Cependant, la pièce a perdu tout son élan et s’échangeait à 0,000009809 $ jeudi.

Il peut sembler étrange de recommander une classe d’actifs qui a beaucoup perdu de son élan, mais dans l’univers des crypto-monnaies, cette logique n’est pas toujours vraie pour une raison : le battage médiatique.

Et Shiba Inu pourrait avoir beaucoup d’excitation dans les jours et les semaines à venir.

Apportez le battage médiatique

Un utilisateur de Robinhood, Tristan Luke, a écrit une pétition sur Change.org demandant la liste des courtiers en crypto-monnaie Shiba Inu. Ce qui peut ou non avoir commencé comme une blague ou quelque chose de drôle est en fait devenu l’une des demandes les plus populaires à l’époque. Après que plus de 90 000 personnes aient signé la pétition de Luke, il a été rapporté que l’initiative de Luke était l’une des pétitions les plus populaires de Change.org en mai.

Que devons-nous retirer de cette pétition? C’est simple. La pièce Shiba Inu est un autre train de battage médiatique qui pourrait voir la crypto-monnaie retrouver sa valeur à court terme. On ne peut qu’imaginer ce qui se passerait si Robinhood répondait positivement. En fait, nous n’avons pas à l’imaginer car nous avons un cas précédent lorsque le courtier a ajouté Dogecoin.

En fait, Robinhood s’est écrasé lors d’un pic Dogecoin le 4 mai. Les pièces étaient au prix de 0,40 $, puis ont dépassé 0,50 $ et ont atteint 0,60 $.

Bottom line: achetez Shiba Inu comme jeu meme.

Les investisseurs devraient acheter Shiba Inu maintenant, mais uniquement à court terme ou à court terme.

Au fur et à mesure que la pétition Change.org prend de l’ampleur, Shiba Inu attirera simplement plus d’attention et d’intérêt. On pourrait également supposer que l’effondrement des “actions mèmes” jeudi (alimenté par une baisse de l’AMC) signifie que les investisseurs boursiers sont désormais à la recherche d’une nouvelle idée d’investissement et pourraient être attirés par Shiba Inu.

Même si Shiba Inu ne trouve pas de nouveau foyer à Robinhood, l’excitation et l’anticipation du potentiel d’un tel événement sont une raison suffisante pour acheter Shiba maintenant.

