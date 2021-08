La pièce DENT gagne 35% | Invezz

Le but de cet article est de vous guider dans l’investissement dans la pièce Dent (DENT / USD), l’une des crypto-monnaies les plus populaires du week-end. Le prix de Dent a augmenté de 35% au cours des dernières 24 heures sur fond d’une augmentation de 166% du volume des transactions sur la même période.

Si l’élan récent du prix de Dent se poursuit, DENT dépassera les 100 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière en un rien de temps. Actuellement, la capitalisation boursière de Dent est d’environ 725 millions de dollars, ce qui signifie qu’elle doit gagner 13% supplémentaires pour dépasser la pièce Horizen (ZEN / USD) en tant que 100e crypto-monnaie la plus précieuse.

Si vous pensez que l’élan peut se poursuivre et que vous ne voulez pas manquer les gains, ce guide vous expliquera les meilleurs endroits pour acheter de la crypto Dent maintenant.

Comment et où acheter Dent Coin en ligne

Pour acheter de la pièce Dent, vous devrez créer un compte auprès d’un courtier en crypto-monnaie. Nous comprenons qu’il existe de nombreuses options réputées et fiables sur le marché, c’est pourquoi Invezz a créé notre classement des meilleurs endroits pour acheter des pièces Dent en ce moment.

Qu’est-ce que la pièce Dent ?

Dent est un opérateur mobile numérique qui propose des cartes eSIM ainsi que des forfaits de données mobiles et une expérience sans itinérance. Dent s’appuie sur la technologie blockchain pour créer un marché mondial spécialement conçu pour la libéralisation des données mobiles.

Dent compte plus de 25 millions d’utilisateurs d’appareils mobiles dans plus de 140 pays.

Dent est loin d’être une entité inconnue dans l’univers de la crypto-monnaie et de la blockchain compte tenu de ses partenariats avec The Enterprise Ethereum Alliance et Samsung Blockchain.

Devriez-vous acheter la pièce Dent aujourd’hui ?

Le prix actuel de Dent est d’environ 0,007 $, ce qui en fait une option abordable pour les investisseurs qui cherchent à acheter des cryptos bon marché. Un examen du graphique montre que Dent a contesté le niveau de 0,02 $ en avril et que les investisseurs peuvent chercher à au moins tester à nouveau ces niveaux.

Acheter Dent aujourd’hui dans le cadre d’un portefeuille crypto diversifié n’est pas une mauvaise idée.

$ DENT Couverture des médias sociaux

$ DENT – Comme prévu, nous pouvons maintenant confirmer la cassure de la ligne de tendance formée le 9 mai. Le graphique en D suggère que la prochaine ligne de tendance sera cassée le ou avant le 5 septembre. Nous pourrions cependant avoir un petit recul. Pas de conseils financiers. #Crypto #dentcoin pic.twitter.com/LMvSiFy7ot – BYSE 🗠 (@bysetrade) 12 août 2021

