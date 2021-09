La pièce DerivaDAO (DDX) a augmenté de 47% au cours des dernières 24 heures – c’est le meilleur endroit pour l’acheter

Depuis le 25 août, la pièce DerivaDAO (DDX) est dans une tendance haussière implacable. Le 1er septembre, la pièce a commencé avec un petit recul, passant de plus de 14 $ à un peu moins de 10 $. Mais depuis lors, il a pris de l’ampleur et a dépassé les 13 $. La tendance haussière a attiré l’attention de la plupart des investisseurs qui ont maintenant du mal à ajouter la pièce à leurs portefeuilles de crypto-monnaie.

En raison de la demande croissante de DerivaDAO (DDX) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est DerivaDAO (DDX) et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Comment et où acheter DerivaDAO (DDX) en ligne

Vous vous demandez comment et où acheter des pièces DerivaDAO (DDX) en ligne ? Vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le montant de DerivaDAO (DDX) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter DerivaDAO (DDX) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

Compétence

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées du secteur cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Inscrivez-vous instantanément à Skilling

Qu’est-ce que la pièce DerivaDAO (DDX) ?

Le jeton DerivaDAO (DDX) est le jeton natif de DerivaDEX, un nouveau type d’échange cryptographique qui permet une alimentation des prix en temps réel et une résolution rapide des transactions tout en offrant une structure de frais compétitive.

DDX est utilisé pour régir le projet DerivaDEX via DerivaDAO, qui est une organisation autonome décentralisée qui régit DerivaDEX. Les détenteurs de DDX bénéficient également d’une réduction de frais sur DerivaDEX et peuvent également participer à la participation DDX.

Lorsqu’ils gouvernent, les utilisateurs de DDX votent sur les fonctionnalités liées à l’échange DerivaDEX.

Devriez-vous acheter DerivaDAO (DDX) aujourd’hui ?

Suite aux mouvements de prix depuis le 25 août de cette année, la pièce DerivaDAO (DDX) peut être un bon investissement.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix DerivaDAO

Suite aux mouvements de prix au cours du mois dernier, il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles le prix de DerivaDAO (DDX) poursuivra sa tendance haussière pendant le reste de 2021. Cependant, il est toujours important de noter que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil. et cela peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des médias sociaux par DerivaDAO (DDX)

Vous aimez la #rouille ? Rejoignez @ DEXLabs1 et construisez une technologie de pointe avec une équipe mondiale entièrement distribuée. #cryptojobs #fintech #DeFi https://t.co/hgv7qLWNG0 – DerivaDEX (@DDX_Official) 26 août 2021

Annonce de lancement -> https://t.co/crbrcjokpp

Économie symbolique -> https://t.co/2YI3SauEVY

Discord -> https://t.co/ZWF6fsdJEG – DerivaDEX (@DDX_Official) 4 décembre 2020

La pièce post DerivaDAO (DDX) a augmenté de 47% au cours des dernières 24 heures – c’est le meilleur endroit pour l’acheter, elle est apparue en premier sur Invezz.